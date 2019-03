Die staatliche E-ID ist zwar bereits weit verbreitet, kämpft allerdings mit Akzeptanzproblemen. In Deutschland zum Beispiel ist die Hälfte der Bevölkerung mit dem 2010 geschaffenen elektronischen Personalausweis ausgerüstet, nur drei Prozent nutzen die Karte aber auch. Denn die praktische Anwendung ist zu kompliziert und zu teuer. Bis vor kurzem musste sich ein separates Lesegerät anschaffen, wer auf die E-ID zugreifen wollte. Besser akzeptiert ist die elektronische Identität in Ländern wie Estland, wo die ID nicht auf einer Karte, sondern auf dem Smartphone gespeichert wird. Wie die E-ID in der Schweiz dereinst aussehen wird, ist noch offen. Das neue Gesetz macht dazu keine Vorgaben.

Für Kontroversen im Nationalrat sorgte gestern vor allem die Frage, ob private Anbieter bei der Herausgabe der E-ID mitmischen dürfen. Der Bundesrat und eine Mehrheit im Nationalrat will, dass der Staat für die Überprüfung der Identität einer Person zuständig ist, während kontrollierte Privatfirmen den digitalen Ausweis bereitstellen. Bereits in Stellung gebracht hat sich die Swiss Sign Group, welcher staatsnahe Betriebe wie die Post, SBB und Swisscom, einige Banken und Versicherungen angehören. Justizministerin Karin Keller-Sutter verwies auf Erfahrungen anderer Länder. Staatliche Lösungen seien wenig flexibel und könnten weniger schnell an neue Bedürfnisse und Technologien angepasst werden. Zudem führten die Eigenentwicklungen durch den Staat in der Regel zu hohen ungedeckten Kosten.

Die Ratslinke zeigte dafür wenig Verständnis, nicht nur aufgrund von Sicherheitsbedenken. Bei der Herausgabe einer ID gehe es um eine Kernaufgabe des Staates. Die Privatwirtschaft könne dabei, über einen Leistungsauftrag, durchaus behilflich sein, so die grüne Nationalrätin Sibel Arslan (BS). «Niemand verlangt beispielsweise, dass der Staat selbst Banknoten oder Pässe druckt. Aber er gibt die Pässe heraus, wacht darüber und schreitet bei Fehlverhalten ein.»