Die erste Sturmfront ist vorüber: Wie «Sabine» die Schweiz im Griff hat

(sat) Seit Mitternacht hat der Wintersturm «Sabine» auch die Schweiz im Griff. Und zwar im Strassen- und Schienenverkehr als auch am Himmel. Zu Beginn waren es laut der Verkehrszentrale «Viasuisse» vor allem Hauptstrassen, die von umgestürzten Bäumen blockiert waren. Dies namentlich im Mittelland respektive in den Regionen Schaffhausen, Aargau, Solothurn, Jura, Bern und Zentralschweiz. An den Flughäfen Basel-Mulhouse, Genf und Zürich wurden bislang Dutzende Starts und Landungen gestrichen.

Gerade an Orten, wo Hauptstrassen durch Waldgebiete führen, dürften die Aufräumarbeiten laut «Viasuisse» länger dauern. Grund: Die Wälder sind wegen des anhaltenden Sturms aktuell nicht sicher (siehe auch Kasten unten).

Zwei Züge fahren in umgestürzte Bäume

Bei Wald (ZH) fuhr am Vormittag eine S-Bahn in einen umgestürzten Baum. Verletzt wurde laut Kantonspolizei Zürich niemand, es entstand jedoch grosser Sachschaden. Am frühen Morgen war es bereits bei Moutier im Berner Jura ebenfalls zu einer Kollision zischen einem Regionalzug und einem Baum gekommen. Auch dort gab nach Polizeiangaben keine Verletzten. Zwischen Thusis und Tiefencastel war am Montagmittag die Bahnlinie der RhB unterbrochen wegen Schäden des Sturmtiefs «Sabine». Ebenfalls war am Montagvormittag die Bahnlinie zwischen Olten und Luzern von Sturmschäden betroffen.

Am Montagmittag waren laut «Viasuisse» wegen «Sabine» zudem weitere Strassen gesperrt: In der Region Zürichsee die Hauptstrasse über den Hirzel (zwischen Wädenswil und Hirzel). Reisenden Richtung Zentralschweiz empfiehlt die TCS-Verkehrsinfozentrale via die A3 und A4 zu fahren. Auf der A3 ist zudem – in Richtung Chur – die Einfahrt Horgen zu. Auch hier hat «Sabine» laut «Viasuisse» ihre Spuren hinterlassen. Mit Behinderungen rechnen müssen aktuell auch Verkehrsteilnehmende in der Ostschweiz: Auf der A1 Richtung St. Gallen ist die rechte Spur durch umgestürzte Bäume blockiert. Dies zwischen Rheineck und der Verzweigung Meggenhus.

Bislang Rekord: 166 Km/h auf Gütsch oberhalb von Andermatt

Während «Sabine» im Mittelland fürs Erste etwas abgeflacht ist, erreicht sie zum Mittag die Alpen. MeteoNews meldet auf Twitter die bislang höchste gemessene Windgeschwindigkeit mit 166 Stundenkilometern vom Gütsch oberhalb Andermatt (UR). An zweiter Stelle liegt der Säntis (AI) mit 162 Km/h und auf Platz drei das «Hörnli» in Hinwil (ZH) mit 153 Km/h. Laut MeteoSchweiz wird der zweite, schwächere Peak von Sturmtief «Sabine» in der Nacht auf Dienstag.