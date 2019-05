In den Abteilen hat sich der aus Autos bekannte Neuwagenduft noch nicht verflüchtigt, der Innenraum wirkt zugleich hochwertig wie unprätentiös. Die Sitze sind ordentlich gepolstert, die Abfalleimer aus Chromstahl und die Akustik angenehm gedämpft. So weit, so unspektakulär.

Alles ganz vertraut, alles ganz unaufgeregt. Dabei ist an diesem Mittwochmorgen der neue Gotthard-Zug erstmals mit Kunden an Bord unterwegs – was der Zugchef unwissenden Fahrgästen vorsorglich dann doch noch erklärt. Wer nun viel Pomp und Spektakel erwartet, wird enttäuscht. Noch 1956 glich die Erstfahrt der neuen Gotthard-Lokomotive «einem Triumphzug durch die Schweiz», wie die «NZZ» damals rapportierte.

Immerhin: Die geschlechtergetrennten Toiletten haben schon für einige Schlagzeilen gesorgt. Fahrgastvertreter bemängeln, dass das Pissoir etwas gar klein geraten sei.

Der Detailgrad dieser Kritik verdeutlicht, warum die Giruno-Premiere eben doch aussergewöhnlich ist: Weil die Schweizer Bahnwelt gerade von einem beispiellosen Trauerspiel erschüttert wird – und so eine reibungslose Erstfahrt plötzlich einem Akt der Selbstvergewisserung gleicht. «Wir können es noch», lautet die Devise, die auf dieser Fahrt über allem schwebt. Denn derzeit sind es vor allem zwei Ausdrücke, die den SBB-Zügen anhaften: Pleiten und Pannen.

Verantwortlich dafür ist die Einführung des Fernverkehrszuges FV-Dosto – die grösste Rollmaterialbestellung in der Geschichte der SBB ist ein endloses Drama. Seit über fünf Jahren verzögert sich die Auslieferung der Züge, erst seit dem vergangenen Fahrplanwechsel sind die ersten im Einsatz. Weil es im Obergeschoss stark schüttelt, nennen viele Reisende den FV-Dosto schlicht Schüttelzug.

Wettstreit der Prestigezüge

Toni Häne steht in einem der Erstklassabteile und lacht gelöst, draussen glitzert der Zürichsee unter grauen Wolken. Ohne Zweifel, sagt der Personenverkehr-Chef der SBB, diese Fahrt tue gut. «Wir können demonstrieren, dass wir sehr wohl in der Lage sind, so eine grosse Bestellung zu managen.»

Häne ist seit 48 Jahren bei den SBB, er fing als Stationslehrling an und ist heute die Nummer zwei im Konzern. Wenn einer versteht, warum das Image zuletzt gelitten hat, wenn einer einordnen kann, welch identitätsstiftende Rolle die SBB als nationale Institution haben, dann ist es der Mann mit dem grauen Schnauz.

Über den FV-Dosto redet Häne nicht, nicht an diesem Tag. Auch Stadler-CEO Thomas Ahlburg spricht in einer kurzen Ansprache im Zug nur über seinen Giruno, die Zwischentöne jedoch sind vieldeutig. Stolz sei er auf den «ersten Hochgeschwindigkeitszug in unserer Unternehmensgeschichte», sagt Ahlburg. «Es ist möglich, am Werkplatz Schweiz innovative Fahrzeuge zu bauen.»