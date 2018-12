Die Fundamentalisten

Dass sich der Bundesrat vorletzte Woche nicht zu einem Ja zum fertig verhandelten Rahmenabkommen durchringen konnte, verbucht die SVP als Erfolg für sich. Die Zurückhaltung der Landesregierung sei vor allem auf ihren Druck zurückzuführen, teilte die Partei mit. Die SVP sperrt sich gegen jede Regelung, die eine fortlaufende Anpassung der fünf betroffenen bilateralen Abkommen vorsieht – dass die hiesigen direktdemokratischen Verfahren gewährleistet wären, ändert nichts daran. Weil die EU auf Anpassungen beim Lohnschutz drängt, sind auch die Gewerkschaften und in deren Schlepptau die Mehrheit von SP und Grünen gegen den Vertrag. Unter anderem sollen sich Entsendebetriebe aus der EU nur noch vier Arbeitstage vor einem Einsatz in der Schweiz anmelden müssen. Heute sind es acht Kalendertage. Zwar gibt es in der SP auch Befürworter wie Nationalrat Eric Nussbaumer (BL), der von einem «good deal» spricht. Die Haltung der Parteispitze ist aber: Abbruch der Übung und Neustart.

Die Optimisten

Es scheint utopisch, doch der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse glaubt daran: Die flankierenden Massnahmen zum Schutz der Schweizer Löhne sollen zur Zufriedenheit der EU angepasst werden, bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung des Schutzniveaus. Dahinter steht die Sorge um den wichtigen Zugang zum EU-Markt. Auch Arbeitgeber-Präsident Valentin Vogt hofft, dass sich die Sozialpartner in der Schweiz auf eine Lösung einigen können, die dann auch von Brüssel akzeptiert wird. Bei dieser Haltung bleibt Vogt auch nach der klaren Ansage von EU-Kommissar Johannes Hahn (siehe Artikel oben). «Es war nicht zu erwarten, dass es aus Brüssel heisst: Klar, wir sind offen für Lösungsansätze aus der Schweiz»,

sagt Vogt. Sinnvolle und ausgewogene Vorschläge aus der Schweiz höre sich die EU aber hoffentlich an. Nur: Dafür müssten sich die Gewerkschaften bewegen. Die Aussagen des neuen Gewerkschaftschefs Pierre-Yves Maillard lassen nicht darauf schliessen. Doch im Hintergrund sollen Gespräche laufen.

Die Suchenden

Die konfuse Haltung der FDP manifestiert sich im Bundesrat: Ignazio Cassis steht hinter dem Verhandlungsergebnis, Karin Keller-Sutter ist höchst skeptisch. Die FDP will nun abwägen, ob das Schweizer Interesse an guten Wirtschaftsbeziehungen mit der EU den Souveränitätsverlust rechtfertigt. Gemäss Ständerat Andrea Caroni (AR) tun sich die Freisinnigen insbesondere mit der Unionsbürgerrichtlinie schwer. Die Richtlinie, die weitergehende Ansprüche von EU-Bürgern im Bereich der Sozialleistungen nach sich zöge, wird im Abkommen nicht erwähnt – eine spätere Übernahme durch die Schweiz wird aber auch nicht explizit ausgeschlossen. Neben der FDP sucht auch die CVP noch nach ihrer Haltung zum Verhandlungsergebnis. In den Augen von Parteipräsident Gerhard Pfister hat der Bundesrat den Lohnschutz aber ohne Not aufs Spiel gesetzt. Offen ist zudem die Position der Kantone. Ihre Bedenken drehen sich primär um die Frage, ob sie bei der Ausrichtung von Subventionen zu stark eingeschränkt würden.

Die Befürworter

Mit dem Wechsel der eigentlich europafreundlichen SP ins gegnerische Lager ist die Gruppe der Befürworter zu einem Grüppchen geschrumpft. Mit Überzeugung für das ausgehandelte Rahmenabkommen stehen derzeit eigentlich nur die Grünliberalen ein. Die GLP sieht den Lohnschutz gewahrt. Grundsätzliche Zustimmung kommt von der BDP, eine abschliessende Position will die Partei im Januar beziehen. Damit sprechen sich lediglich zwei Kleinparteien für den Deal aus. Von der FDP und der CVP ist bestenfalls ein halbherziger Einsatz für das Rahmenabkommen zu erwarten. Ihnen ist klar, dass der Vertrag chancenlos ist, wenn er auf den Widerstand von rechts und links trifft. Es scheint unwahrscheinlich, dass die Gewerkschaften beim Lohnschutz auch nur einen Millimeter nachgeben. Die Tendenz geht deshalb in Richtung Abbruch und Neustart – das wäre dann der «Reset», den Aussenminister Cassis bei seinem Amtsantritt in Aussicht gestellt hatte. Er dürfte sich diesen aber anders vorgestellt haben. (bär)