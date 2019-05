Regula Rytz, Parteipräsidentin der Grünen, stichelt in einem Interview mit dem «Tagesanzeiger» gegen die FDP: «Ich bin überzeugt, dass Cassis’ Partei, die FDP, wegen ihrer Blockadepolitik im Klimaschutz bei den Wahlen die Quittung erhält. So unökologisch wie unter Präsidentin Petra Gössi war die FDP noch nie unterwegs», sagt sie.

Am letzten Tag der Wintersession verwirft der Nationalrat das CO2-Gesetz. Massgeblich verantwortlich für das Scheitern der Vorlage war die FDP. Zusammen mit der SVP hatte sie das Gesetz verwässert. So wurde unter anderem beschlossen, keinen Inlandanteil für die CO2-Reduktion im Gesetz zu verankern, auch eine Flugticketabgabe hatte keine Chance. Nach diesen und weiteren umstrittenen Entscheiden stand die Linke nicht mehr hinter dem Gesetz. «FDP und SVP sabotieren Klimaschutz», schrieb die SP, welche die Vorlage schliesslich ablehnte - wie Grüne, GLP und SVP auch.

Satiriker Michael Elsener tritt bei SRF am Sonntagabend die Nachfolge von «Giacobbo/Müller» an. Die Reaktionen auf seine erste Folge fallen gemischt aus. Doch ein Witz Elseners sitzt: Als in der Sendung die Klimapolitik zur Sprache kommt, frotzelt er, das Kürzel FDP stehe für «Fuck de planet». Der Partei sei in der Klimadebatte das Wohl des Planeten egal. Bald schon taucht das Wortspiel auch auf Plakaten bei den Protesten der Klimajugend auf.

16. Februar 2019: Die überraschende Wende

Es ist eine spektakuläre Kehrtwende: In einem Interview mit dem «Tagesanzeiger» kündigt FDP-Präsident Petra Gössi an, dass sie ihre Partei ökologischer ausrichten will. Auch beim CO2-Gesetz signalisiert sie Gesprächsbereitschaft. Sie will nun doch Hand bieten für ein CO2-Reduktionsziel im Inland und sogar eine Flugticketabgabe.

Dass ihre Kehrtwende nur der Wahltaktik geschuldet sei, stellt Gössi in Abrede. «Mein Fokus ist langfristig», sagt sie. Sie wolle die FDP im Rahmen des Generationenvertrags neu positionieren und in Fragen des Klima- und des Umweltschutzes auf eine Linie bringen. Um der Basis den Puls zu fühlen, kündigt sie eine grosse Mitgliederbefragung an.

5. März 2019: Der erste Test