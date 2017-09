Es sind fast ausschliesslich Mietwohnungen betroffen. Die Investoren haben sich vor dem Anlagenotstand in Mietwohnungen geflüchtet. Sie versprechen sich davon bessere Renditen als von Staatsanleihen. Doch mit der schwächeren Zuwanderung fehlt es an Nachfrage.

Die Leerwohnungsziffer – die leerstehenden Wohnungen gemessen an allen Wohnungen – ist 2017 ebenfalls erneut angestiegen. Das BFS vermeldete eine Leerwohnungsziffer von nunmehr rund 1,5 Prozent. Das ist wiederum ein Rekord, der höchste Stand seit 2000.

Entscheidende Nähe zu Zürich

Eine Leerwohnungsziffer von 1,5 Prozent klingt an sich nach wenig. Die Ökonomen der Credit Suisse erkennen denn auch kein flächendeckendes Problem. Der schweizweite Durchschnitt verbirgt jedoch grosse Unterschiede – zwischen Stadt und Land, von Kanton zu Kanton.

«Vom Jurasüdfuss bis nach Lenzburg betragen die Leerstände in gewissen Gemeinden ein Mehrfaches des schweizerischen Durchschnitts, insbesondere bei den Mietwohnungen», sagt CS-Ökonom Thomas Rieder. Gerade in diesen Regionen drängen jedoch weitere Bauprojekte auf den Markt, sodass die Leerstände weiter zunehmen dürften.

Bereits heute gibt es im Kanton Solothurn gemäss BFS anteilsmässig die meisten leeren Wohnungen; 2,9 Prozent aller Wohnungen. Auch der Kanton Aargau mit 2,3 Prozent ist ein typisches Beispiel für den Bauboom.

Was den Mietwohnungsmarkt angeht, stehen die Kantone Solothurn und Aargau stark unter dem Einfluss von Zürich. «Zürich ist das Zentrum, dort sind die Arbeitsplätze», erklärt Raiffeisen-Ökonom Alexander Koch.

Wo die Anbindung an Zürich gut sei, würden die Wohnungen grundsätzlich noch schnell weggehen, so Koch. Also etwa in Aarau oder in Baden. Jedoch wird auch um Aarau herum viel gebaut – vor allem westlich von Aarau, auch im Kanton Solothurn. «Dort ist die Anbindung oftmals nicht mehr ganz so gut.» Entsprechend hat es dort mehr leerstehende Wohnungen.

Ein ähnliches Muster ist im Kanton Freiburg zu beobachten. Um die Stadt Fribourg boomt der Bau von Mietwohnungen. Es sollen Pendler einziehen, die in Bern arbeiten oder rund um den Genfersee. Wo die Verkehrsanbindung nicht mehr ausreichend gut ist, warten Wohnungen lange auf einen Mieter.