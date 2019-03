Frauen erlebten bei den Wahlen am Sonntag in Zürich einen regelrechten Schub. Unter den 38 Neugewählten sind 28 Frauen. Sie besetzen neu 71 der 180 Ratssitze, 2015 waren es noch 61. Der Frauenanteil ist bei dieser Wahl um etwa sechs Prozentpunkte gestiegen und beträgt neu 39,4 Prozent. Das ist schweizweiter Rekord. Nie zuvor waren Frauen in einem kantonalen Parlament besser vertreten als nun in Zürich. Die Steigerung ist auch insofern ausserordentlich, weil sich der Frauenanteil in den letzten 15 Jahren bei rund einem Drittel eingependelt hatte – jetzt haben die Frauen einen Sprung gemacht.

Für Maya Graf, grüne Nationalrätin (BL) und Co-Präsidentin des Frauendachverbands Alliance F, liefert Zürich deshalb den Beweis: «Wir können die Parität der Frauen in politischen Gremien erreichen.» Der grösste Kanton der Schweiz lege einen neuen Massstab vor. Aus der Erfahrung ihres eigenen Kantons wisse sie aber: «Wir müssen weiter dranbleiben.» In Baselland erreichte der Frauenanteil vor vier Jahren einen Höchstwert von 37,8 Prozent. Wegen Rücktritten ist er nun wieder gesunken. Dasselbe Bild in Luzern, wo die Frauen 2015 29,2 Prozent der Kantonsratssitze besetzten, heute aber nur noch 26,7 Prozent. Ob sich die Frauen demnächst verstärkt in die Politik einbringen können, zeigt sich am Sonntag: In beiden Kantonen wird gewählt.