Die Fünferbande: Weshalb sich die Schweizer Medienkonzerne plötzlich wieder vertragen

Streit war gestern. Die schweizerische Medienindustrie war in den vergangenen Jahren tief gespalten. Die vier verbliebenen, grösseren privaten Medienkonzerne agierten isoliert und fanden nur in ihrer Skepsis gegenüber der öffentlich-rechtlichen SRG, dem fünften Schweizer Medienkonzern, zu einer gewissen Eintracht.

Was zunächst auf freiwilliger Basis erfolgt, wird künftig verpflichtend. Mit den Logins erhalten die Verlage wieder Informationen darüber, wer eigentlich ihre Kundschaft ist. Ein Wissen, das sie durch die Gratisverbreitung ihrer Publikationen in Print und Online weitgehend verloren haben. Diese Daten erlauben ihnen einerseits die Konfektionierung zielgruppenspezifischer Werbung, wie dies auf Portalen wie Facebook oder Google längst der Fall ist. Andererseits ist die Registrierung ein erster Schritt, um die Nutzer wieder als zahlende Abonnenten zu binden.

Wie stark hinter den Kulissen die Einigkeit schon hergestellt ist, zeigte sich im vergangenen Oktober. Die grossen Konzerne Tamedia («Tages-Anzeiger» etc.), Ringier («Blick» etc.), CH Media (zu der diese Zeitung gehört) und die NZZ kündeten nach monatelanger Vorbereitung eine «Digital-Allianz» an, die sie sogleich umsetzten: Wer seither auf den Websites der Medienprodukte dieser Konzerne journalistische Artikel lesen will, wird aufgefordert, sich zu registrieren.

Die übrige Schweiz haben sich die Tamedia und CH Media mit der zweiten Ausnahme aufgeteilt: Einzig in Basel stehen sie sich mit der «Basler Zeitung» (Tamedia) und der bz (CH Media) vorerst noch als direkte Konkurrenten gegenüber. Nicht ob, sondern unter welchen Umständen und wann es am Rheinknie zur Bereinigung kommt, ist bloss die Frage, die sich die Branche stellt.

Von den gewichtigen Schweizer Verlagen befanden sich die AZ-Medien sowie die NZZ-Gruppe im Admeira-Streit zwischen den Fronten. Die NZZ-Gruppe war dabei aufgrund ihrer traditionellen Nähe zu Ringier und zur SRG eher geneigt, sich der Admeira-Gruppe anzuschliessen; die AZ-Medien des Verlegers Peter Wanner blieben aufgrund ihrer Geschichte dazu eher auf Distanz. Nicht zuletzt diese gemeinsame Zwischenstellung bildete den Grundstein zum bisher letzten grossen Schritt in der Geschichte der Schweizer Medienkonzentration: dem Joint-Venture der AZ-Medien und den NZZ-Regionalmedien zur neuen CH Media. Damit ist ein Zeitungsverbund entstanden, der von Grenchen im Westen über Basel im Norden und die Zentralschweiz im Süden bis an den Bodensee im Osten reicht.

Während das Zeitungsgeschäft, mit dem sich die Verleger über Jahrzehnte goldene Nasen verdient hatten, stark rückläufig ist, lassen sich mit sogenannten Marktplätzen hohe Renditen erzielen. Auch in diesem Geschäftsfeld haben sich die hier dominierenden Konzerne Ringier und Tamedia arrangiert. Ringier hält mit der Mobiliar-Versicherung die Scout-Gruppe (autoscout24.ch, immoscout24.ch).

Die Tamedia macht satte Gewinne mit immogate.ch, tutti.ch oder ricardo.ch. Den Stellenmarkt halten Ringier und Tamedia gemeinsam (jobs.ch), die Suchplattform search.ch teilt sich Tamedia mit der Swisscom. Die komplexen, von der Wettbewerbskommission aber bewilligten Verflechtungen machen es für die Unternehmen nicht attraktiv, dass neue Konkurrenzsituationen entstehen. «Koopetition» ist die stärkste Form des Wettbewerbs, den sie zulassen.

Selbst im Bereich der elektronischen Medien Radio und Fernsehen hat sich eine Arbeitsteilung ergeben. Im linearen Fernsehen ist neben der SRG nur noch die CH Media aktiv. Diese hält nicht nur eine Reihe von Regional-TV-Stationen, sondern betreibt nach der Übernahme der 3-plus-Gruppe von Dominik Kaiser mittlerweile sieben Spartenkanäle. Ringier («Blick TV») und Tamedia («20 Minuten TV») bauen zwar wieder Redaktionen mit TV-Kompetenz auf, doch diese sind zumindest vorläufig auf das Clip-Format beschränkt. Die Felle sind gütlich zwischen der SRG und den privaten Anbietern verteilt.

Die Musik spielt bei den Grossen und damit in der Deutschschweiz

Natürlich besteht die Medienlandschaft nicht nur aus den «Big 5». Als traditioneller Verlag können sich die Südostschweiz in Chur, die Gassmann-Gruppe in Biel oder der Meier-Verlag in Schaffhausen halten. Als neuer Anbieter hat sich «Nau» etabliert, der seine Informationsclips in den Bussen und Bahnen anbietet. Im journalistischen Bereich hat die «Republik» mit ungewissem Ausgang den Versuch gestartet, ein neues Geschäftsmodell zu etablieren. Dazu sind weitere Nischen besetzt. Doch die Musik spielt bei den Grossen. Drei von ihnen sind in Zürich beheimatet, keiner in der Westschweiz oder im Tessin.

Auch wenn die grossen Fünf auf Harmonie setzen oder vielleicht gerade deshalb: Keines der Unternehmen weiss wirklich, wie sich die Medienwelt entwickelt. Entsprechend suchend verfolgen die Konzerne völlig unterschiedliche Strategien.

Die NZZ, die ihre nie vertraut gewordenen Regionalzeitungen abgetreten hat, setzten auf ihre eine Marke, die so ertragsstark werden soll, um auch im Onlinezeitalter Journalismus finanzieren zu können. Die CH Media steht auf den Beinen Tagespublizistik und TV-Unterhaltung, wobei die durch Grösse erzielten Skaleneffekte kompensieren sollen, dass beide Bereiche nicht als besonders ertragsfest gelten.

Der Ringier-Konzern bewirtschaftet sein journalistisches Gewissen mit der «Blick»-Gruppe und versucht mit zahlreichen Investments im In- und Ausland an digitalen Starts-ups den Lucky Punch zu erzielen. Die Tamedia wandelt sich mit neuem Namen (TX Group) zum Techkonzern, in dem Publizistik keine entscheidende Rolle spielt. Die SRG schliesslich ist nach der No-Billag-Abstimmung in ihrer Entwicklung so zurückgebunden, dass sie von den privaten Konzernen nicht mehr als Gefahr wahrgenommen wird.

Der helvetische Korporatismus hat im digitalen Zeitalter seine neue Form gefunden.