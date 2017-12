Der Bundesrat lehnt ein nationales Verhüllungsverbot ab. Es sei Sache der Kantone, darüber zu entscheiden, wie sie mit der Burkafrage umgehen wollen, sagte Justizministerin Simonetta Sommaruga gestern. Doch just die Kantone senden höchst widersprüchliche Signale nach Bern: Der Kanton Tessin und das St. Galler Kantonsparlament befürworten ein Verbot. Zürich, Solothurn, Schwyz, Basel-Stadt und Glarus lehnen ein solches ab.

Die Initiative «Ja zum Verhüllungsverbot» werfe schwierige Fragen auf, sagte Sommaruga. Der Bundesrat wolle keine Kleidervorschriften machen. Sie stellt aber auch klar: «Niqab und Burka sind gerade aus Sicht der Frauen eine Zumutung, und zwar nicht nur für die, die sie tragen müssen.»

Um die Initiative an der Urne zu bodigen, schlägt der Bundesrat einen indirekten Gegenvorschlag vor: Er will den Zwang zum Tragen einer Gesichtsverschleierung ausdrücklich unter Strafe stellen. In allgemeiner Form steht der Tatbestand der Nötigung schon heute im Strafgesetzbuch. Nach dem Willen der Regierung soll der Zwang zur Gesichtsverhüllung wie die Genitalverstümmelung nun aber auch explizit genannt werden. Der Bundesrat bringe damit zum Ausdruck, dass er Zwang gegen Frauen klar verurteile, sagt Sommaruga.