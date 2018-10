«Ich habe den Stein ins Wasser geworfen.» Das sagt Pierre-François Bocion aus Stein am Rhein. Mit diesem Stein will er einer Idee Schub verleihen. Und zwar der einer direkten Schnellzugsverbindung von Winterthur über Bülach, Koblenz und Stein (AG) nach Basel. Diese Direktverbindung dem Rhein entlang bestand bis 1990, vier Jahre später wurde der Regionalzug eingestellt. «In meinem Berufsleben bin ich häufig mit diesen Zügen gefahren», sagt Bocion. Damals hiessen sie Eilzüge. Der Pensionär wohnte früher in Winterthur, war für die FDP in der Stadtpolitik aktiv. Heute malt er, bezeichnet sich als «kreativen Menschen», als «Ideengeber». «Man könnte ja klein anfangen», sagt Bocion. Mit ein paar Zügen pro Tag. Als Anbieter sieht er beispielsweise die Regionalbahn Thurbo, die mit leichten Zügen einen grossen Teil des Ostschweizer Regionalverkehrs bestreitet.

Um die Bahnverbindung wiederzubeleben, hat er die Arbeitsgemeinschaft Winterthur-Basel (Wiba) mitinitiiert. «Es ist doch unsinnig, von Frauenfeld oder Winterthur über Zürich und Olten nach Basel zu fahren», sagt Bocion. Als Gründe führt er den stark befahrenen Korridor sowie die lange Fahrzeit an. Seiner Meinung nach sei die Fahrzeit dem Rhein entlang in rund einer Stunde machbar. Heute dauert die Fahrt zwischen der zweitgrössten Zürcher Stadt an der Rheinmetropole 84 Minuten. Mit Umsteigen in Zürich. Auch für die Ostschweiz, namentlich für Frauenfeld und St. Gallen, würde sich die Fahrzeit dem Rhein entlang beschleunigt. Heute dauert die Reise von Frauenfeld nach Basel zwischen 101 Minuten – mit Umsteigen – und 124 Minuten ohne Umsteigen. Ab dem Fahrplanwechsel verkürzt sich die Fahrzeit der schnellsten Verbindung um drei Minuten.

SP-Politiker hat den Stein bereits aufgenommen

Die Ringe, die der Stein im Wasser ausgelöst hat, wurden bereits von der Politik gesehen. SP-Nationalrat Thomas Hardegger aus Rümlang hat Ende September Fragen an Bundesrätin Doris Leuthard eingereicht. Damit will er in Erfahrung bringen, ob die «Linie Winterthur–Basel Bestandteil der Überlegung bei der Entwicklung des IC-und IR-Netzes» sei. Bocion geht davon aus, dass keine grossen Investitionen in die Strecke notwendig wären. «Die Gleise und die Signalisationen sind meines Wissens bereits vorhanden.» Dies will Nationalrat Hardegger beim Bund abklären. Er fragt im Vorstoss, ob die Überlegungen richtig seien, dass für die Aufnahme der Verbindung kaum Investitionen in die Infrastruktur notwendig seien und mit wenigen Zügen der Betrieb aufgenommen werden könnte. Hardegger will vom Bundesrat auch erfahren, ob eine stündliche Verbindung von der Ostschweiz nach Basel via Winterthur und Bülach die stark ausgelastete Linie Zürich–Basel über (Heitersberg-)Olten entlasten könnte. Auch die Kostenfrage stellt er. Die Antwort des Bundesrates steht noch aus. Sie wird wohl erst von Leuthards Nachfolgerin oder Nachfolger kommen.