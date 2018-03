Vorbemerkung: Diese SBB-Story ist kein Native Advertising. Ich betone das, um entsprechenden, natürlich witzig gemeinten, Leser-Kommentaren vorzubeugen. 😉

Damit zur Geschichte:

Schweizer Bahnkunden können Defekte und Verschmutzungen in Zügen und Bahnhöfen ab sofort per Smartphone beanstanden. Nach einem erfolgreichen Versuch führen die SBB eine entsprechende Funktion auf ihrer App definitiv ein.

Ob kaputte WCs, Sitzpolster oder Rolltreppen, ob Störungen an Billettautomaten oder an Abfahrtsanzeigen: Seit Juni 2017 können solche Mängel testweise über die Funktion «Repair and Clean» der SBB Mobile App gemeldet werden.

Die neue App-Funktion heisst «Reparieren & Reinigen» bzw. «Repair and Clean». Wie die SBB mitteilen, schätzen Nutzerinnen und Nutzer das Angebot sehr. Das Feature werde deshalb per Mitte März endgültig in der SBB Mobile App integriert.

Möglichst präzise Angaben machen

Wer einen Schaden melden will, soll wenn möglich die Identifizierungs-Nummer über die Handykamera erfassen. Diese Nummer prangt an Billettautomaten und in den Zugwagen, was natürlich die Genauigkeit der Meldung erhöht.

Die eingehenden Meldungen werden vom SBB-Kundendienst an die zuständige Stelle weitergeleitet. Die Behebung des gemeldeten Mangels werde anschliessend sofort eingeleitet, schreiben die SBB.