Besuch wird erwartet und man weiss auf die Minute genau wann, denn er kommt mit dem Zug. Bloss: Auf welchem Perron oder bei welcher Treppe soll man warten? Wer heute einen ortsunkundigen Gast direkt am richtigen Gleis abholen will, der sucht in den Schweizer Bahnhöfen vergeblich eines der weissen Plakate mit den Ankunftszeiten. Die SBB hat diese Ende des letzten Jahres stillschweigend abgeschafft.

Allzu oft muss der Durchschnittsschweizer wohl tatsächlich nicht einen Gast vom Bahnhof abholen und das präzise Geleise wissen. Das war allerdings früher nicht anders. Schon immer konnte man sich auch an einem gut auffindbaren Treffpunkt am Bahnhof verabreden. Nun aber ist der SBB die Produktion der Plakate offenbar plötzlich zu teuer.

Immer grösserer Platzbedarf

«SBB-Kunden informieren sich zunehmend digital via SBB-App oder dem Onlinefahrplan über die Abfahrt und Ankunft der Züge», sagt Mediensprecher Christian Ginsig, man habe nur wenige Rückmeldungen zur Abschaffung erhalten. Ausserdem gebe es während des Jahres immer mehr und sehr viele Änderungen der Abfahrtsgeleise im Fahrplan. «Wird ein Zug kurzfristig in ein anderes Gleis gelenkt, würde die Information nicht mit der gedruckten Situation übereinstimmen», argumentiert Ginsing.

Diese Begründung zählt aber offenbar nicht für die gelben Abfahrtszeitenplakate, die ebenfalls die Änderungen unter dem Jahr nicht beinhalten: Sie werden von der SBB weiter gedruckt und aufgehängt. «Die Menge an Zügen und damit der Umfang der gelben Plakate nimmt ständig zu», sagt Ginsig. Extrem ist es am Zürcher Hauptbahnhof, wo heute drei ganze Plakatstelen für alle Abfahrtszeiten benötigt werden. «Insofern sind wir gerade an solchen Standorten froh, wenn wir die bisher für die weissen Ankunftsplakate genutzten Flächen für die gelben Plakate verwenden können.»

Auf den neuen Fahrzeiten-Monitoren der SBB sind die Angaben immer aktuell. Weisse Monitore, welche die Ankunftszeiten anzeigen, gibt es aber nur an sechs grossen Bahnhöfen: Zürich, Basel, Bern, Genf, Luzern und Chur. Diskutiert wird laut SBB ein Ausbau für einzelne wenige zusätzliche Bahnhöfe.

Plakate online downloaden

Wer der guten alten Orientierungshilfe nachtrauert, wird wie nach der Abschaffung des Kursbuches letztes Jahr ins Internet vertröstet: Auf sbb.ch können für einige weni- ge Städte Ankunftsplakate heruntergeladen werden. Allerdings muss man sie mit der Druckeroption «Plakat» ausdrucken und zusammenkleben, da das Dokument im Original-Bahnhofformat gespeichert und die Schrift auf A4 oder A3 nicht leserlich ist.