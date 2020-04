In Pratteln BL stieg das Thermometer gemäss einer privaten Wetterstation am späten Nachmittag auf 25,2 Grad, wie eine Meteorologin von SRF auf Anfrage sagte. Auch in der übrigen Nordwestschweiz und im Tessin wurden stellenweise über 20 Grad gemessen.

Ein Sommertag sei zu dieser Jahreszeit sehr früh, schrieb SRF Meteo. Ab Temperaturen von 25 Grad sprechen Meteorologen von einem Sommertag. Im letzten Jahr war der erste Sommertag am 19. April.