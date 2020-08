Die Schweizer Luftwaffe ist von der Nato abhängig – ohne Zusammenarbeit wäre sie «blind, taub und wehrlos», sagen Experten

Die Aussage des deutschen Spitzendiplomaten trifft deshalb eins zu eins auch auf die Schweiz zu, wie Recherchen zeigen. «Die Idee von einer möglichst autonomen Verteidigung ist ein Scherz», sagt ein Schweizer Ingenieur, der in der Kampfjetindustrie geforscht hat. Das VBS blende technologische und strategische Abhängigkeiten von der Nato aus neutralitätspolitischen Gründen aus. Anstatt der Bevölkerung das Ausmass der internationalen Kooperation verständlich zu machen, gaukle man ihr vor, man wolle möglichst unabhängig operieren. Dabei sei klar:

Die Verteidigung der Schweiz beginnt an den Grenzen Europas. Und sie kann nur im Verbund mit den Nachbarstaaten sichergestellt werden.

Eine Quelle aus der Luftwaffe bestätigt diese Einschätzung: «Unsere technologische Abhängigkeit vom Ausland ist grösser geworden.» Die Art, wie Luftangriffe durchgeführt werden und wie man sich dagegen schützen kann, habe sich in den vergangenen dreissig Jahren deutlich verändert. Die Abhängigkeit von sensorbasierten Hightech-Waffensystemen, die in den USA produziert werden, habe zugenommen.

«Gemeinsam genutzte Kryptoschlüssel schaffen für alle Kooperationspartner einen operationellen Mehrwert, indem sie eine Leistungssteigerung in den Bereichen Präzisionsnavigation, sichere Kommunikation und Identifikation ermöglichen», bestätigt das VBS auf Anfrage. Über den Datenlink 16 der Nato sind die Schweizer Jets untereinander und mit den Schweizer Bodenstationen verbunden. Dieser Datenlink ist auch mit Nato-Streitkräften voll kompatibel. Der Datenaustausch ermöglicht daher im Konfliktfall das Durchführen gemeinsamer Operationen. Er erhöht im Gegenzug aber auch die Abhängigkeit vom Lieferanten.

Die genauen Abläufe der Zusammenarbeit mit der Nato sind unter anderem in der «Weisung über die Klassifizierung und Behandlung des Waffensystems F/A-18 C-D Hornet 90.092d» festgelegt. Ohne den Datalink der Nato wären die F/A-18 im Ernstfall nicht voll einsatzbereit. Die US-Navy liefert ihren Partnern, darunter auch der Schweiz, einen Kryptoschlüssel, um den Datalink zu benutzen.

Die Abhängigkeit von den USA habe mit der Vernetzung hoch komplexer militärischer Systeme zugenommen, sagt ein anderer Kenner der Materie. Im Zweiten Weltkrieg sei noch jedes Flugzeug unabhängig von anderen auf Sicht geflogen. Tempi passati. Die USA wissen dank leistungsfähiger Aufklärungssysteme über jedes eingesetzte Flugzeug ihrer und verbündeter Luftwaffen im Detail Bescheid. Betankung, Geschwindigkeit, Position, Bewaffnung, Flugziele. Alles werde in Echtzeit gesammelt und via Datenlink an die Bodenstation übertragen.

Auch beim F/A-18, den die Schweiz in den 1990er Jahren beschafft hat, sei die technologische Abhängigkeit von der Nato gestiegen. Die Schweizer wüssten zudem nicht mit letzter Gewissheit, welche technischen Updates, die regelmässig durchgeführt werden, von den USA installiert werden. Diese «Änderungsdienste» finden ohne Schweizer Beteiligung statt. Klar sei aber: Sollte sich der Bundesrat für den Kauf eines neuen US-Jets - zur Auswahl steht der F/A18 E/F Superhornet oder der F-35 - entscheiden, würde die Schweiz die Kontrolle über ihre Luftwaffe abgeben.