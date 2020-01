Die Schweizer Sozialdemokraten - zwischen Regierung und Strasse

Das ikonenhafte Bild entstand 2015. Es zeigt EU-Präsident Jean-Claude Juncker, der Simonetta Sommaruga in Brüssel einen Kuss auf die Wange drückt. Unterdessen gilt das Foto als Symbol für das verkorkste Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU. Und Sommaruga ist wieder Bundespräsidentin. Wieder steht für sie ein wichtiges Spitzentreffen an. Am WEF trifft sie mit hoher Wahrscheinlichkeit Ursula von der Leyen, Nachfolgerin von EU-Präsident Juncker.

Europa dominiert 2020 die aussen- wie innenpolitische Agenda der Schweiz. Am 17. Mai stimmt die Bevölkerung über die Begrenzungs-Initiative der SVP ab. Sagt die Bevölkerung Nein, steht für den Rest des Jahres das Rahmenabkommen mit der EU im Fokus. Innenpolitisch sind AHV, Gesundheitswesen und Klimakrise zuoerst auf der Agenda. 2020 sind allen voran die SP-Bundesräte gefordert: Sommaruga mit Europa und Klimakrise, Alain Berset mit AHV und Gesundheitswesen. Sommaruga gehört zwar nicht dem Europa-Ausschuss der Regierung an. Als Bundespräsidentin ist sie aber Dirigentin des Musikensembles Bundesrat, als die sie die Regierung auf dem Bundesratsfoto präsentiert. Als direkte Ansprechpartnerin der EU-Präsidentin spielt sie eine zentrale Rolle. Für Alain Berset wird 2020 entscheidend, was seine Bilanz als Innenminister betrifft. 2017 hat die Bevölkerung sein Grossprojekt Rentenreform 2020 abgelehnt. Nun treibt er die Reformen von AHV und Pensionskasse getrennt voran. Beide Vorlagen kommen 2020 ins Parlament. In dieser regierungspolitisch heiklen Phase zeichnet sich für die beiden Bundesräte eine zusätzliche Unwägbarkeit ab: Ihre SP positioniert sich neu. Bislang konnten sie sich auf eine bestens funktionierende Zusammenarbeit verlassen. Keine andere Partei begleitete ihre Bundesräte so eng wie die SP unter Christian Levrat. So bildete der SP-Präsident vor allem mit Innenminister Berset über Jahre hinweg ein kongeniales Duo, das die Schweizer Politik mitsteuerte.