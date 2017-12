Der Gewerbeverband (SGV) hingegen lehnt sowohl die Erhöhung der Dividendenbesteuerung wie die Kinderzulagen kategorisch ab. Die Vorlage sei «nicht tragfähig», sagt Direktor Hans-Ulrich Bigler, FDP-Nationalrat, «weil die KMU und der gewerbliche Mittelstand einseitig die Kosten für die Reform bezahlen sollen.» Mit der Erhöhung der Dividendenbesteuerung fehle den KMU Geld, «das für den Erhalt von Arbeitsplätzen und in die Zukunft der Unternehmen investiert werden müsste». Auch mit der Erhöhung der Kinderzulage würden die KMU belastet. «Es sind in erster Linie die internationalen Grosskonzerne und die Kantone, die das grösste Interesse an einer raschen Reform haben», sagt Bigler. «Sie müssen sich bewegen.

Für Bauernverbands-Präsident Ritter ist klar, wer in dieser verfahrenen Situation aktiv werden müsste. «Vor allem Avenir Suisse hätte dafür genug Zeit, Geld und entsprechend qualifizierte Mitarbeiter», sagt er. Doch der Thinktank kritisiere lieber die Landwirtschaft, die nur gerade 0,7 Prozent des BIP ausmache. Avenir Suisse solle besser «dort denken, wo die grossen Herausforderungen anstehen und der internationale Druck hoch ist», urteilt Ritter.

Was sagt der Direktor von Avenir Suisse zu dieser Kritik? «Zum Handlungsbedarf im Schweizer Steuersystem haben wir uns wiederholt klar und pointiert in Strategieschriften geäussert», sagt Peter Grünenfelder. «Es ist aber nicht Aufgabe eines Think- Tank, quasi ein Differenzbereinigungsverfahren zwischen einzelnen Wirtschaftsverbänden durchzuführen.»