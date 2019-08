Für die eidgenössischen Wahlen im Herbst werden der SVP Verluste vorausgesagt. Die Partei mobilisiert nun sämtliche verfügbaren Kräfte für die heisse Phase des Wahlkampfs. Zum Auftakt lud die St.Galler Kantonalpartei am Mittwochabend zum «Wahlfest» nach Nesslau im Toggenburg ein. Nebst Festredner Christoph Blocher, Ländlertrio und Bratwurst für allen war eine «exklusive nationale Wahlkampfmassnahme» angekündigt.

Zur Präsentation dieser Massnahmen reiste eigens der Zürcher Nationalrat und Banker Thomas Matter an. Vor 800 Parteimitgliedern und Sympathisanten zeigte Matter den neuen Film mit dem Titel «Wahlkampf». Darin geht es in 15 Episoden «im Wahnsinn des Wahlkampfs» um die Jagd der SVP nach dem Geheimplan der SP. Die Laiendarsteller – alles SVP-Spitzenleute – sollen bei den Dreharbeiten viel Spass gehabt haben, sagte Matter.

Sammelalbum für Kandidatenbildchen

Matter ist auch der geistige Vater des Sammelalbums «Parlamentini». In Anlehnung an die Panini-Alben will die SVP die Köpfe der 300 Kandidatinnen und Kandidaten der SVP-Hauptslisten aller Kantone unters Volk bringen. Beide Instrumente wurden am Mittwoch um 22 Uhr online geschaltet.

Bereits vor vier Jahren lancierte die SVP ihren nationalen Wahlkampf mit einem Videoclip. In «Welcome to SVP» liess die Partei prominente Mitglieder wie Ueli Maurer, Toni Brunner, Natalie Rickli und Christoph Mörgeli in teils selbstironischen Posen auftreten.