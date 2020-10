Die Universität Zürich steigt komplett auf digitalen Unterricht um

(sre) In einer Mitteilung an die Studierenden schreibt die Universität Zürich am Mittwoch, dass aufgrund der steigenden Corona-Fallzahlen alle Lehrveranstaltungen ausschliesslich digital durchgeführt werden. Gemäss der Nachricht werden Assessment-, Präsenz- und auch alle anderen Module, welche noch in Teilpräsenz oder Präsenz stattfinden, ab Montag «digital only» durchgeführt.

Die Universitätsgebäude würden allerdings nicht geschlossen. Es sei weiterhin möglich, an der Universität unter Einhaltung der Schutzvorgaben zu lernen und die Bibliotheken oder Mensen zu nutzen. In allen Innenräumen gilt eine Maskenpflicht.