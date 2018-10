In ihrer Heimat, im Oberwallis, hatte man Viola Amherd lange nicht auf der Rechnung. Von einem «Mauerblümchen» war noch vor kurzem im «Walliser Boten» die Rede, was dann doch für einigen Aufruhr sorgte. Aber in den letzten Monaten scheint es im Kanton, in dem es definitiv keinen Frauenbonus gibt, langsam zu dämmern: Die Briger Nationalrätin Viola Amherd (56) hat echte Chancen, Bundesrätin zu werden. Die Anwältin und langjährige Stadtpräsidentin von Brig scheint selbst zu staunen, dass sie derzeit als chancenreichste Frau in der CVP für die Nachfolge von Doris Leuthard gilt. Sie sagt, auf eine Kandidatur bei den Dezemberwahlen angesprochen: «Ich habe mich noch nicht entschieden, ich will noch verschiedene Gespräche führen. Eine solche Kandidatur muss gut überlegt sein.» Und Bundesratswahlen, sagt sie, «sind eine Lotterie. Da muss man mit sich im Reinen sein und mit allen Konsequenzen umgehen können». Mit einer Nichtwahl, aber vielleicht noch fast mehr mit einer Wahl.

Zu verstecken braucht sie sich nicht. Seit Jahren ist sie Vize-Chefin der CVP-Fraktion und die starke Frau im Haus, Coach und ruhender Pol zugleich. Fraktionschef ist formell Filippo Lombardi (TI), aber weil er Ständerat ist, obliegt ihr faktisch die Führung der 30-köpfigen Nationalratsdelegation. Die Oberwalliserin ist eine Schafferin, ohne Dünkel und mit Bodenhaftung, gewitzt und beharrlich. Keine, die sich in Szene setzt. Zurückhaltend und nüchtern. «Welche Wahlchancen ich hätte? Das kommt darauf an, wer sich alles interessiert. Ich finde es schön, wenn es viele Leute gibt, die infrage kommen.» Die Frauenförderin Ihr glaubt man das sogar. Sie war es, die andere kräftig und erfolgreich förderte. In der CVP-Fraktion erzählt man sich: Es war weitgehend das Verdienst von Amherd, dass eine ganze Reihe von CVP-Nationalrätinnen in hohe Parlamentspositionen kamen. Elisabeth Schneider-Schneiter (BL) ist Präsidentin der Aussenpolitischen Kommission. Christine Bulliard-Marbach (FR) leitet die Wissenschaftskommission. Ida Glanzmann (LU) ist Vizepräsidentin der Sicherheitskommission. Ruth Humbel (AG) Vizepräsidentin der Gesundheitskommission. Amherd mitgezählt, sind derzeit fünf der acht CVP-Nationalrätinnen in Führungspositionen des Parlaments. Und gelten als valable Bundesratskandidatinnen. «Wenn es bei der Besetzung von Funktionen kompetente, fähige und interessierte Frauen gibt, wie dies in der CVP-Fraktion der Fall ist, dann unterstütze ich diese selbstverständlich», sagt Amherd, die sich in der Rechtskommission, aber auch als Verkehrspolitikerin hervortat. «Die beste Frauenförderung besteht darin, Vorbilder zu zeigen und so andere Frauen zu ermutigen, sich ebenfalls für wichtige Funktionen zur Verfügung zu stellen.» Die aussichtsreichsten Bundesratskandidaten von der CVP:

