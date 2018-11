Die aktiven obersten Richter des Landes äussern sich selten zu Abstimmungsfragen. Eine Ausnahme machte der Luzerner Bundesrichter Thomas Stadelmann (CVP), als er Anfang 2016 öffentlich gegen die Durchsetzungs-Initiative Stellung bezog. Jetzt tut es ihm Fulvio Haefeli, Bundesverwaltungsrichter in St. Gallen, gleich. SVP-Mitglied Haefeli gehört einem Juristenkomitee für die Selbstbestimmungs-Initiative (SBI) an, das nicht mit Kritik an der Judikative spart. Die zunehmende Verschiebung von Gesetzes- zu Richterrecht widerspreche der Gewaltenteilung, heisst es da. Und: «Mit dem Richterrecht übernimmt die Judikative tendenziell die Legislative.» Mit der Selbstbestimmungs-Initiative will die SVP den Vorrang der Bundesverfassung vor dem Völkerrecht in die Verfassung schreiben.

Helen Keller kämpft für ein Nein

Auch die Gegner der Initiative können auf richterlichen Support zählen. Rechtsprofessorin Helen Keller, Schweizer Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg, bekämpfte die SBI auf verschiedenen Kanälen. In einem Interview im «SonntagsBlick» warnte sie vor einem «verheerenden Signal», weil bei einem Ja die Mitgliedschaft der Schweiz bei der Europäischen Konvention für Menschenrechte auf dem Spiel stehe.