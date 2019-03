An den Abend vor 73 Jahren erinnern sich Alice und Otto Rüdt lebhaft: Fasnacht in Weinfelden. «Da war etwas unter dem Matrosen-Kostüm, das mir auf Anhieb gefallen hat», sagt der 92-jährige Otto Rüdt.

Otto Rüdt liess aber nicht locker und fragte ihre Cousine, die ebenfalls am Fasnachtsball war. Einige Wochen später schrieb er ihr und sie willigte ein, mit ihm in seinem Heimatort Weinfelden spazieren zu gehen. Er habe Alice sofort gern gehabt.

Im Herzen Thurgauer geblieben

Seit 60 Jahren wohnt das Ehepaar in Goldach. Im Haus gibt es einen Lift und vom Balkon aus sieht man weit über den Bodensee. «Die Abendstimmung hier ist manchmal wahnsinnig schön», sagt Otto Rüdt. Im Herzen seien sie aber auch nach all den Jahren immer noch Thurgauer geblieben, betont er.

Geranien schmückten das Balkongeländer, dieses Jahr wolle das Ehepaar wohl darauf verzichten. Die Kisten seien einfach zu schwer und auch das Blumengiessen erfordere Kraft, «obwohl sie wahnsinnig schön anzusehen sind», sagt sie. Einmal pro Woche kommt eine Haushaltshilfe, ansonsten können die beiden für sich selber sorgen. Alice Rüdt kocht noch immer jeden Tag für sich und ihren Mann.

«Wir sind nicht mehr so mobil, aber sonst geht es uns gut», sagt sie und blickt zu ihrem Mann, der auf einem Ledersessel in der Stube sitzt. Wenn sie von früher erzählt, wirkt die aufgestellte Seniorin um Jahre jünger.

Vom Thurgau über St.Gallen nach Goldach

Drei Jahre waren Otto und Alice Rüdt zusammen, bevor sie in der Kirche Amriswil geheiratet haben. Danach ging es mit der ganzen Verwandtschaft im Car nach Kreuzlingen fürs Mittagessen und weiter nach Schaffhausen zum Rheinfall. Den Abend verbrachten sie wieder in Amriswil. Nach der Hochzeit zogen sie nach St.Gallen. «Ich wäre gerne in der Stadt geblieben», sagt Alice Rüdt. Ihr Mann arbeitete bei der PTT und sein neuer Dienstort war die Region Rorschach, also verlegten sie ihren Wohnort nach Goldach.

Schliesslich kamen Sohn Roland und Tochter Alexandra zur Welt. Mittlerweile sind fünf Enkel und sechs Urenkel dazugekommen. Die Wände der Wohnung schmücken gerahmte Fotografien mit lachenden Gesichtern darauf. Sie sagt: