Die Förderinstitution ist eng verzahnt mit der Credit Suisse. Die Schweizer Grossbank bewirtschaftet das Stiftungsvermögen in der Höhe von sechs bis acht Millionen Franken. Der Sitz der Hoepli-Stiftung befindet sich an der gleichen Adresse wie die Credit Suisse Trust AG am Bleicherweg in Zürich. Der Verwaltungsratspräsident der CS sowie ein weiteres Mitglied des Verwaltungsrates respektive der Geschäftsleitung haben einen festen Platz im Stiftungsrat.

«Sie sind noch sehr jung, was machen Sie nach dem Rücktritt?» Diese Frage stellte ein Journalist an der Pressekonferenz nach Doris Leuthards Rücktrittsankündigung im September 2018. Die 55-Jährige lächelte und antwortete vage: «Ich habe viele Interessen. Ich schaue mal, was sich anbietet, was mich interessiert.»

Für ihr Amt als Stiftungsratspräsidentin erhält Leuthard keine Entschädigung. Deshalb fällt die Tätigkeit laut Benjamin Schindler, Professor für öffentliches Recht an der Universität St. Gallen, in die Kategorie «weitere Nebenbeschäftigungen». Doch auch bei solchen unvergüteten Ämtern ist es laut Schindler Usanz, dass Bundesräte verzichten.

Noch weitere Fälle?

Auffällig ist, dass weder das frühere Departement von Doris Leuthard noch die Bundeskanzlei eine Mitteilung veröffentlichten, als der Bundesrat Leuthard an seiner Sitzung vom 7. Februar 2018 zur Nachfolgerin von Flavio Cotti bei der Hoepli-Stiftung bestimmte. Die Stabsstelle des Bundesrates sagt, dass die Kommunikation «in Fällen wie diesem» der Stiftung überlassen werde, und verweist auf deren Website, wo Leuthards Name aufgeführt ist. Die Bundeskanzlei betont weiter, dass Bundesräte grundsätzlich in Vereinen, Verbänden und Stiftungen Mitglied sein dürfen. Ob es noch weitere Organisationen oder Stiftungen gebe, in welchen traditionell Bundesratsmitglieder Einsitz nähmen, müsse man zuerst abklären. Eine Datenbank dazu gebe es nicht.

Alt Bundesrätin Leuthard wollte sich auf Anfrage nicht zu ihrem Mandat äussern und verwies in einer E-Mail auf die Stellungnahmen der Bundeskanzlei und des Geschäftsführers der Hoepli-Stiftung. Am Samstag sagte sie an der Delegiertenversammlung der CVP in Zürich, dass sie sich für sechs Monate abmelde. Sie wolle in Ruhe reisen und Zeit mit ihrer Familie verbringen. Im zweiten Halbjahr 2019 werde sie die CVP im Wahlkampf unterstützen.