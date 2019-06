Der Start der Oberwalliserin Viola Amherd im Bundesrat war nicht ganz einfach. Als erste Frau an der Spitze des VBS, musste sie sich zuerst in die Dossiers einlesen. Doch das ist ihr mit Bravour und viel Lob gelungen. Es wird sogar gemunkelt, dass Amherd in ihren ersten fünf Monaten im VBS mehr bewegt hat als Parmelin zuvor in drei Jahren.

Amherds Auftritte wirken erfrischend, sie ist präsent, kontert Angriffe gekonnt und ist dossiersicher. Das zeigte sie auch in der SRF Rundschau, die am Mittwochabend ausgestrahlt wurde. Die Moderatoren Nicole Frank und Sandro Brotz fühlten der Bundesrätin auf den Zahn. Amherd, die die Fragen stets mit einem Lächeln auf den Lippen beantwortete, überraschte besonders mit drei Aussagen:

1. Amherd und das Militär

Das Viola Amherd anfangs ihrer Amtszeit als VBS-Chefin nicht viel mit dem Militär und dessen Strukturen anfangen konnte, ist kein Geheimnis. «Das Amt, das sie am Anfang gar nicht wollten, scheint ihnen nun zu gefallen. Sie haben ihre Meinung schnell geändert ...», meint Moderatorin Frank spitzfindig.

Amherd zuckt nicht mit der Wimper und erwidert: «Wenn ich einen neuen Gesichtspunkt sehe, bin ich auch gerne bereit meine Meinung zu revidieren.» Sie sei ein Mensch, der neugierig sei und nicht gerne Routinen habe. «Das kommt mir hier jetzt entgegen. Es wäre schade gewesen, wäre ich nicht in dieses Departement gekommen», erklärt die Bundesrätin.