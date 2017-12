Alain Berset drückt aufs Gaspedal: Es sind noch keine drei Monate seit seiner Niederlage an der Urne verstrichen, und der Sozialminister bastelt bereits an einer neuen Reform. An der gestrigen Pressekonferenz blieb deren Inhalt aber höchst schwammig. Nur die Zielvorgaben des Bundesrats sind klar.

Es handelt sich um die gleichen wie vor sechs Jahren: Die Höhe der Renten ist unantastbar, und die Finanzierung der AHV muss mittelfristig gesichert werden. Der wesentliche Unterschied liegt in der Vorgehensweise: Da die Mega-Reform gescheitert ist, sollen erste und zweite Säule getrennt reformiert werden.

Die AHV hat dabei Priorität. Noch 2018 will der Bundesrat dem Parlament eine Gesetzesvorlage unterbreiten, frühestens 2020 könnte diese zur Abstimmung kommen. Mit der Sanierung der Pensionskassen beauftragte der Bundesrat hingegen die Sozialpartner: Sie sollen eine Lösung aushandeln, um die Umverteilung zwischen Erwerbstätigen und Rentnern zu stoppen. Der Zeitplan dieser Reform ist völlig offen.

Knackpunkt Frauenrentenalter 65

Dass die AHV prioritär behandelt wird, erklärt Berset mit dem «Handlungsdruck», der bei der AHV unbestritten sei. Das kann getrost als Erfolg der Abstimmung gesehen werden: Weder Gewerkschaften noch SVP bezweifeln, dass die AHV saniert werden muss. Sie braucht mehr Geld. Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) hat nun knapp zwei Monate Zeit, um Vorschläge auszuarbeiten. Als Richtschnur dienen ihm vier Vorgaben zur Sanierung der AHV:

Rentenalter 65 für Mann und Frau

Flexible Pensionierung zwischen 62 und 70 Jahren

Anreize für 65-Jährige, um länger zu arbeiten

mögliche Entschädigung für Frauen, da sie länger arbeiten müssen.

Der letzte Punkt ist offen formuliert, also aus Sicht des Bundesrats nicht zwingend. Nicht nur aus diesem Grund lehnt die SP die Vorlage ab. Rentenalter 65 für die Frauen ist für die Linke kaum mehr verhandelbar, wie die Basler SP-Nationalrätin Silvia Schenker sagt: «Bereits bei der letzten Reform mussten wir intern erklären, dass die Frauen im Gegenzug 70 Franken mehr AHV-Rente erhalten und viele Teilzeitarbeitende eine bessere berufliche Vorsorge.»