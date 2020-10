EHC-Olten-Match betroffen: Jetzt verbietet auch Solothurn Grossveranstaltungen

(sat) Dieser werde nun vor 1000 Zuschauerinnen und Zuschauern stattfinden, schreibt der Eishockeyclub Olten am Freitag in einer Mitteilung auf seiner Homepage. Er bedauert darin zwar die Einschränkung, zeigt aber auch Verständnis.

Gleichentags hatte die Solothurner Kantonsregierung eine Kehrtwende vollzogen und Grossveranstaltungen nun doch abgesagt. Noch vor zwei Tagen hatte sie an diesen festgehalten. Wie Frau Landammann Brigit Wyss am Mittwoch an einer Medienkonferenz erklärte, war damals jedoch nur noch eine einzige Grossveranstaltungsbewilligung ausgestellt. Nämlich jene für den Eishockeymatch vom kommenden Dienstag im Kleinholz zwischen Olten und dem HC Thurgau. Weitere Grossanlässe würden dagegen kaum noch bewilligt werden, sagte Wyss.