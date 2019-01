Es ist das Gesprächsthema an Gymnasien landesweit: Schüler, die wegen des Klimastreiks eine Prüfung verpasst hatten, erhielten die Note 1. Der aktuelle Fall aus dem Kanton Waadt beschäftigte am Dienstag auch Gymnasiasten an der Kantonsschule Baden AG.

Die Schüler sitzen am Mittag in der Eingangshalle, essen Pizza und diskutieren über die Strafe: «Wenn wir eine Prüfung gehabt hätten, wäre ich in der Schule geblieben», sagt die 19-jährige Julia, die bereits an Schulstreiks zum Klimaschutz teilgenommen hat. Fabio, ebenfalls 19, widerspricht: «Ich wäre trotzdem hin, ich finde es gut, dass die Schüler ein Zeichen gesetzt haben.» Die Bestrafung des Gymnasiums ist für ihn mehr als fragwürdig.

Das Thema brennt nicht nur Schülern unter den Nägeln. Auf den grossen Zeitungsportalen wurden am Dienstag innert weniger Stunden Tausende Kommentare abgegeben. Von «Die Note 1 ist gerechtfertigt. Egal, für was man schwänzt» über «Die Wahrheit zu sagen, selbst für einen guten Zweck, ist scheinbar nicht möglich» bis hin zu «Peinlich! Was für ein bornierter Rektor! Man kann auch einmal ein Auge zudrücken, wir sind hier nicht in China!»