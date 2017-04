Die französischen Wahlen, die jetzt endlich in die entscheidende Phase eintreten, halten auch die Westschweiz in Atem. Wahrscheinlich werden die französischen TV-Sender am kommenden Sonntagabend auch in der Romandie hohe Marktanteile erzielen und das welsche Fernsehen in die Schranken weisen.

Nun, die Romands interessierten sich schon immer, aber ganz besonders seit Beginn des TV-Zeitalters für die französische Politik. Allerdings nicht in erster Linie, weil sie sich vom grossen Nachbarn Inspiration und Leitlinien für die einheimische Politik erhoffen würden – diesbezüglich halten sie sich doch lieber an die «compatriotes» in der Deutschschweiz. Aber die französische Eloquenz sowie gallischer Sinn für das grosse Spektakel lassen in der Romandie nur wenige gleichgültig.

Auch die (West-)Schweiz an die Urne

Dass die französischen Wahlen in der Romandie ein Ereignis sind, hat aber auch damit zu tun, dass die im Ausland lebenden Franzosen ebenfalls wahlberechtigt sind. Die Anhänger beispielsweise des Zentrumskandidaten Emmanuel Macron waren in letzter Zeit auch auf Schweizer Bahnhöfen und Samstagmärkten anzutreffen (siehe «Nordwestschweiz» vom 12. April). Keine Überraschung, wenn man bedenkt, dass unser Land mittlerweile die weltweit grösste «communauté française» beherbergt. Überraschender, zumindest auf den ersten Blick, ist dagegen, dass die Anhänger des rechtsbürgerlichen Kandidaten François Fillon in der (West-)Schweiz wenig sichtbar sind, obwohl die hier lebenden Auslandfranzosen in der Vergangenheit mehrheitlich rechts wählten und Fillon unsere Institutionen besser kennt als die meisten anderen französischen Spitzenpolitiker. So nahm Fillon am letzten «Forum des 100» des welschen Magazins «L’Hebdo» teil. Auch interessiert sich der Kandidat der Républicains für das duale Bildungssystem der Schweiz.

Viele Doppelbürger

Noch etwas anderes trägt zum welschen Interesse bei: Viele Romands sind Doppelbürger und können an den französischen Präsidentschaftswahlen teilnehmen. Wer in der Romandie lebt, stellt ja immer wieder erstaunt fest, wie viele Leute im Bekanntenkreis französische Wurzeln haben. Nicht umsonst bildet die Schweiz, zusammen mit Liechtenstein, bei den französischen Parlamentswahlen einen eigenen Wahlkreis, der zurzeit in der Assemblée nationale von der rechtsbürgerlichen Republikanerin Claudine Schmid repräsentiert wird. Im Juni, also nach den Präsidentschaftswahlen, werden die Franzosen an zwei Sonntagen ihr Parlament neu wählen. Bis dann geht die französische Wahlkampagne also auch in der Schweiz weiter.

Verstärkt wird das Interesse an den diesjährigen Wahlen schliesslich durch die Tatsache, dass der Ausgang dieser Wahl so offen ist wie kaum je. Wenige Tage vor dem ersten Urnengang können sich noch vier Kandidaten – Macron, Le Pen, Fillon und Mélenchon – Chancen auf einen der beiden Spitzenplätze und somit auf eine Qualifikation für die Stichwahl vom 7. Mai ausrechnen, wobei zwei aus diesem Quartett – die Rechte Marine Le Pen und der Linke Jean-Luc Mélenchon – für einen radikalen Bruch mit der Vergangenheit und einen scharfen Konfrontationskurs gegenüber der EU stehen.