Eine Zuger Firma ermöglichte den globalen Lauschangriff

Im Jahr 1978 wurden die amerikanischen Geheimdienstmitarbeiter nervös. Der damalige Chef der Schweizer Verschlüsselungsfirma Crypto AG, Heinz Wagner, hatte die Elektroingenieurin Mengia Caflisch eingestellt. Und weil sie in den Augen der National Security Agency (NSA) sehr «gescheit» war, fürchteten die US-Geheimdienstler, dass die ganze Sache auffliegen könnte. Und tatsächlich bemerkte Caflisch, dass die Verschlüsselungsgeräte, welche die Crypto AG in Steinhausen bei Zug produziert und an Länder wie Iran oder Saudi-Arabien verkaufte, Sicherheitslücken aufwiesen.

Was Caflisch damals nicht wusste: Diese Lücken waren absichtlich eingebaut worden, damit der amerikanische und der deutsche Geheimdienst mitlesen konnten. Caflisch kam die Sache seltsam vor und sie war nicht die einzige Angestellte von Crypto AG, die Verdacht schöpfte. In den 1990er-Jahren wurde dann auch öffentlich diskutiert, ob die Firma mit Geheimdiensten in Verbindung steht. Doch alles blieb nebulös. Beweise gab es keine. Der Betrug aus der vermeintlich neutralen Schweiz Nun besteht Gewissheit. Journalisten des deutschen Fernsehens ZDF, des Schweizer Fernsehen SRF und der US-amerikanischen Zeitung «Washington Post» legten erdrückende Beweise für die Tatsache vor, dass der deutsche Nachrichtendienst BND und der amerikanische Geheimdienst NSA gemeinsam und verdeckt die Zuger Firma Crypto AG besassen und betrieben. Sie betrogen von der Schweiz aus über hundert Länder, indem sie ihnen während zwei Jahrzehnten Verschlüsselungstechnologien verkauften, die eine Hintertür aufwiesen. Der Betrug war für die Geheimdienste ein besonders lohnenswertes Geschäft. Sie erhielten nicht nur Millionen Schweizer Franken für die verkauften Sicherheitsprodukte, sondern kamen auch zu wichtigen Informationen. So waren die USA etwa in der Lage, während der Nahost-Friedensverhandlungen im Jahr 1978 in Camp David mitzuhören, was der ägyptische Präsident Anwar as-Sadat nach Kairo kabelte. Und als Teheraner Studenten im Zuge der Islamischen Revolution die amerikanische Botschaft in der Hauptstadt Irans besetzten, waren die USA dank der Hintertür in der verschlüsselten Kommunikation der Firma Crypto aus Steinhausen über die Kommunikation der Iraner informiert. Während des Falklandkrieges im Jahr 1982 konnte die USA schliesslich den Briten abgehörte Informationen der Argentinier übermitteln. Schlapphüte schwärmen vom «Jahrhundertcoup» Hauptquelle der Erkenntnisse, die am Dienstag publik wurden, sind Akten des BND und des NSA, die einem deutschen Journalisten zugespielt wurden. Darunter auch eine Art interne Geschichtsdarstellung dieser Geheimdienstoperation, welche unter verschiedenen Decknamen wie «Thesaurus» oder «Rubikon» stattgefunden hat. Die Darstellung wird gemäss «Rundschau» von ehemaligen Geheimdienstmitarbeitern weitgehend bestätigt. Etwa von Bernd Schmidbauer, zuständig für die deutschen Geheimdienste unter dem früheren Bundeskanzler Kohl.