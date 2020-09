Für die Schweizer Studenten und Studentinnen war am Montag Semesterbeginn. An der Universität Zürich gilt in allen Innenräumen Maskenpflicht, mit Ausnahme der Vorlesungssäle und Arbeitsplätze. Da es in den Vorlesungssälen jedoch eine Platzbeschränkung gibt und viele Vorlesungen per Videostream stattfinden, fürchten sich die Universitäts-Neulinge vor dem Verlust des erhofften Studentenlebens.