Es ist paradox: Elektro- und Hybridautos fahren bei tiefen Geschwindigkeiten praktisch geräuschlos. Die Bevölkerung wird damit vom Verkehrslärm entlastet. Doch dem Bund sind die Elektroautos zu leise. Künftig müssen sie mit Lautsprechern ausgerüstet werden, die ein Motorengeräusch von sich geben. Das Geräusch muss bis zu einer Geschwindigkeit von 20 km/h abgespielt werden, danach übertönt der Lärm der Pneus auf dem Strassenbelag ohnehin den Motorenlärm. Ab diesem Juli gilt die Regelung für neu zugelassene Fahrzeugtypen, ab Juli 2021 für alle ab diesem Zeitpunkt immatrikulierten Fahrzeuge. Autos, die bereits im Verkehr sind, sind nicht betroffen.

Der Luzerner CVP-Ständerat Konrad Graber kann darob nur den Kopf schütteln. «Es grenzt doch an Schizophrenie», schreibt er in einem neuen Vorstoss, «künstlich Lärm zu produzieren, wenn doch bereits der bestehende Lärm gesundheitsschädigend und stressfördernd wirkt.» Tatsächlich ist in der Schweiz jede siebte Person schädlichem Verkehrslärm ausgesetzt. Und dies, obwohl bereits Unsummen in Lärmschutzmassnahmen wie spezielle Strassenbeläge oder besonders dichte Fenster investiert worden sind.