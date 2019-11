Elektronischer Zahlungsverkehr für mehrere Stunden schweizweit gestört

In der ganzen Schweiz sind am Dienstag grössere Probleme beim elektronischen Zahlungsverkehr aufgetreten. EC- und Kreditkartenzahlungen bei Bezahlterminals waren am Vormittag unterbrochen. Erst Mitte des Nachmittags lief der Zahlungsverkehr wieder reibungslos.

Betroffen davon war neben der SBB auch der Flughafen Zürich, wie eine Mediensprecherin auf Anfrage sagt: «Insbesondere an einem Flughafen ist dies eine spezielle Situation, da viele Reisende gar kein Bargeld auf sich tragen.» In wie vielen Geschäften der elektronische Zahlungsverkehr lahmgelegt war, konnte die Mediensprecherin nicht sagen. In einem solchen Fall rate man Kunden, auf Bankomaten auszuweichen.