Epidemiologe Marcel Salathé sagt trotz über 1000 Corona-Neuinfektionen: «Ich sehe noch keine zweite Welle»

Der Basler Epidemiologe Marcel Salathé von der ETH Lausanne ist einer der bekanntesten Corona-Experten des Landes. Im Interview sagt er, worauf er die jüngsten Entwicklungen zurückführt.

Marcel Salathé, fast 1100 neue Fälle an einem Tag: Rollt da die viel zitierte zweite Welle endgültig an?

Marcel Salathé: Nein, ich sehe noch keine zweite Welle. Klar, die Kurve steigt an. Sie nähert sich den Werten vom Frühling. Aber man kann diese Kurven nicht miteinander vergleichen.

Warum?

Im Frühling wurde viel weniger getestet. Wir haben damals neun von zehn Fällen verpasst. Wie viele Fälle heute noch unentdeckt bleiben, wissen wir nicht. Aber bestimmt sind es viel weniger. Deshalb haben die zwei Situationen nichts gemeinsam. Statt von einer Welle spreche ich lieber von Feuern, von lokalen Ausbrüchen. Von einer Situation wie in Spanien mit langfristigem, exponentiellem Wachstum ist die Schweiz weit entfernt. Was aber nicht heisst, dass es nicht noch so weit kommen kann.

Dennoch: lange stiegen die Fallzahlen zwar stetig, aber leicht an. Jetzt gehen sie sehr schnell nach oben. Was passiert gerade?

Aufgrund einiger Daten aus den Kantonen gehe ich davon aus, dass gewisse Cluster-Effekte reinspielen. In Zürich gab es solche etwa in der Salsa-Szene. Es war absehbar, dass es so etwas geben kann. Die Frage ist mehr, ob das Wachstum längerfristig so weitergeht, weil wir dann wieder Grund zur Sorge hätten.

