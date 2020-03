Er verteidigte sein Haus mit dem Gewehr: Gericht stuft Peter Kneubühl als Gefahr ein – und verwahrt ihn

Gerichtspräsident Markus Gross verkündet das Urteil: Das Gericht heisst den Antrag der Berner Behörden gut. Peter Kneubühl wird verwahrt. Der Richter zitiert ein Schreiben, das Kneubühl an das Ehepaar schickte, das nun in seinem Haus wohnt:

Kneubühl wurde vor zehn Jahren landesweit bekannt, weil er sich weigerte, sein Elternhaus für eine Zwangsräumung zu verlassen. Als ein Grossaufgebot der Polizei aufmarschierte, verbarrikadierte er Türen und Fenster. Nach stundenlanger Belagerung stürmte er nach Mitternacht plötzlich heraus, schoss einen Polizisten an und verschwand in der Dunkelheit. Während neun Tagen fahndeten tausend Polizisten nach ihm, bis er in der Taubenlochschlucht gesichtet wurde.

Damals wurde er als schuldunfähig eingestuft und zu einer Therapie in Gefangenschaft verurteilt. Weil diese gescheitert ist, beantragten die Berner Behörden die Verwahrung. Das bedeutet nun, dass er ohne Therapie im Gefängnis sitzen wird, solange er als Gefahr für die Gesellschaft eingeschätzt wird. In seinem Fall läuft es darauf hinaus, dass er wohl bis zu seinem Tod eingesperrt bleibt.

Er erscheint nicht vor Gericht und schreibt stattdessen einen Brief

Peter Kneubühl ist auch für die Urteilsverkündung nicht vor Gericht erschienen. Schon während der Hauptverhandlung zog er es vor, in seiner Zelle 006 des Regionalgefängnisses Thun zu bleiben. An diesem Tag schrieb er dieser Zeitung einen Brief. Darin äussert er seine Sorge, dass er nach der Urteilsverkündigung sofort in der Psychiatrie versorgt werde. Zudem kritisiert er, dass in einem Artikel über ihn nicht der eigentliche Skandal thematisiert worden sei. Kneubühl kritisiert den Feminismus im Allgemeinen und seine Schwester im Konkreten, die sein Leben kaputt gemacht hätten. Er schreibt: