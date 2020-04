Erneut Granate am am Basler Rheinbord ausgehoben

Die Granate sei um 14 Uhr ausgehoben worden, schreibt das JSD in einer Medienmitteilung. Der Umkreis musste für rund eine Stunde abgesperrt werden. Es habe sich nach einer Erstabklärung durch Sprengstoffspezialisten der Kantonspolizei aber rasch herausgestellt, dass von diesem Fund keine Gefahr ausgegangen sei, sagte ein JSD-Sprecher auf Anfrage.

An derselben Baustelle wurde bereits am vergangenen Freitag eine Granate ausgegraben. Diese war von Sprengstoffspezialisten der Armee untersucht worden, die letztlich Entwarnung geben konnten. Der Granate fehlte der Zünder. Die aktuell gefundene Granate war kleiner als der Erstfund vom vergangenen Freitag.

Aufgrund des erneuten Fundes seien die Bauarbeiten am Rheinbord eingestellt worden, bis weitere Abklärungen Aufschluss darüber geben, ob mit weiteren Fundstücken gerechnet werden muss, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Kantonspolizei habe das Teilstück am Rheinbord bis auf weiteres abgesperrt.