Erneut leichter Anstieg: 33 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus

(mg) Damit sind in der Schweiz insgesamt 31'044 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Im Zusammenhang mit einer Coronaerkrankung sind in der Schweiz und Liechtenstein bisher 1675 Personen verstorben. Das sind gleich viele wie am Vortag.

Eine Übersicht gibt der Lagebericht auch darüber, mit welchen Symptomen Personen, die in Spitalbehandlung mussten, zu kämpfen hatten. Wie das BAG mitteilt, seien bei den hospitalisierten Personen die drei am häufigsten genannten Symptome Fieber (66 Prozent), Husten (63 Prozent) und Atembeschwerden (41 Prozent). Ausserdem lag bei knapp der Hälfte aller hospitalisierten Patienten eine Lungenentzündung vor.

Ebenfalls Auskunft gibt das BAG über die Anzahl verordneter Quarantänen. Wie aus dem Bericht hervorgeht, befinden sich derzeit in den Kantonen Basel-Landschaft, Wallis und Genf am meisten Personen in Quarantäne. Insgesamt sind dem BAG derzeit 431 Personen gemeldet, die sich in einer solchen Massnahme befinden. 116 Personen befinden sich zusätzlich in Isolation.