Erneuter Appell des Bundesrats wegen der steigenden Corona-Fallzahlen: Wiederholt sich die Geschichte?

Jetzt ist er also zurück, der Sound aus dem März, gleich in drei Sprachen schleuderte Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga ihn gestern dem Land entgegen. «Es braucht noch einmal einen Ruck», sagte Sommaruga. Sie achtete darauf, dass sie dem Land dabei in die Augen schaute, dem Land, das gerade nicht mehr so recht weiss, wo ihm der Kopf steht. Eben noch konnte es Corona, doch jetzt rasen die Zahlen in die Höhe, über 2600 neue Fälle meldete das Bundesamt für Gesundheit gestern.

Einen Ruck also, das verlangt die Bundespräsidentin, und nicht zum ersten Mal. Sie hat das schon einmal getan, im März, an jenem Montag, den in der Schweiz so schnell niemand mehr vergessen wird, weil der Bundesrat damals alles zusperrte: Läden und Restaurants, Coiffeursalons und Kinos.

Sommaruga meldet sich zurück

Nun sprach die Bundespräsidentin wieder so, wie sie das damals tat, sie appellierte, nahm in die Pflicht. «Alle müssen mitmachen», sagte sie. Sprach von der «ernsten Lage». Dem Trend, den es zu brechen gelte. Lange hatte sich Sommaruga zurückgehalten. Jetzt ist sie zurück in der Rolle der Landesmutter, die sie im Frühling übernehmen musste. Und sich dabei gut machte.

Zurück auf Feld 1 also? Nein, davon ist die Schweiz trotz allem noch weit entfernt. Doch es kann schnell gehen in diesen Zeiten. Und die Situation hat sich zuletzt rasch zugespitzt. Matthias Egger, der ehemalige Präsident der Corona-Taskforce, stellte gestern eine Grafik ins Internet. Sie zeigt eine Kurve mit den Schweizer Fallzahlen, die fast senkrecht nach oben schiesst. Vorbei an jener der USA. «Wir nähern uns Spanien und dem Vereinigten Königreich», schrieb Egger dazu. Alle drei Länder haben eines gemeinsam: Dass sie bei der Bewältigung der Corona-Pandemie gar keine gute Falle machen.