Die SVP hat doch schon im letzten Wahlkampf auf digitale Mittel gesetzt ...



2015 hat die SVP vor allem den Gaga-Wahlkampf betrieben, diese helvetischen High-End-Videos. Damals hat es die Partei geschafft, ihr Image zu verändern, sie wurde jünger, offener, urbaner, was ihr niemand zugetraut hätte. Mit Social Media kann sie die Mittel jetzt noch besser nutzen. Die Fussvolkmobilisierung findet dann nicht mehr nur im Sääli und beim Buurezmorge statt, sondern im Netz und insbesondere auf Facebook.

Sie haben auf Ihrem Blog-Beitrag von den Gefahren von Facebook und Twitter für die Demokratie geschrieben ...



Die Social-Media-Kanäle selber bedrohen die direkte Demokratie nicht, sondern mächtige, teilweise ruchlose Akteure mit viel Geld, die diese Kanäle bespielen. Das ist heute bei den klassischen Abstimmungsschlachten nicht viel anders. Wirtschaftsnahe Parteien schaffen es, die Schweiz bis in den hinterletzten Chrachen mit Plakaten zuzupflastern. Im Netz kann sie intelligenter schalten, indem man nicht nur ein Plakat für die ganze Schweiz, sondern verschiedene Plakate mit unterschiedlichen Sujets schaltet und so unterschiedliche Zielgruppen abholen kann. Kurz: Früher hat man Millionenbeträge für Inserate und Plakate ausgegeben. Heute wird ein immer wachsender Teil für Online-Marketing ausgegeben ...

Relativieren Sie da nicht ein bisschen stark? Das Problem ist doch gerade, dass bei Microtargeting, Dark Ads etc. null Transparenz vorhanden ist, während ein Plakat zwingend wahrgenommen wird, ausser Sie hängen es in der eigenen Stube auf.



Was die Diskussion um Cambridge Analytica aufgezeigt hat ist, dass im Netz eine Wild-West-Stimmung herrscht. Bis jetzt läuft es in der Schweiz so: Wenn die einzelnen Parteien ihr Vorgehen transparent machen, dürfen sie fast alles machen mit Nutzer-Daten. Das ist eine Unsitte. Auf Kampagnenwebseiten kann man zum Thema Datenschutz einen Beipackzettel lesen, der in einem Fachchinesisch geschrieben ist, sodass der normale Bürger keine Chance hat, das zu verstehen. Diese Informationen werden meist weggeklickt in der Hoffnung, dass sich die Nebenwirkungen nicht als so gravierend herausstellen. Darüber müssen wir reden.

Welche Nebenwirkungen?



Die Datenbanken sind hungrig, sie wollen gefüttert werden mit neuen Informationen. Informationen, die personenspezifisch zugeschnitten sind. Skeptisch bin ich bei Social-Media-Matching oder Facebook-Pixeln auf Webseiten, um nach einem Besuch gezielt Werbung zu schalten. Diese Möglichkeiten sind heikel.

Der Datenschutzbeauftragte hat Ende Jahr Richtlinien erlassen. Gehen diese in die richtige Richtung?



Ja, die Dokumentationspflicht ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber ich hätte mir gewünscht, dass der Datenschutzbeauftragte klarere Regeln erlässt. Das Problem ist, dass keine Grenzen gesetzt werden. Das einzige, was eine Partei heute stoppen kann, ist ein Skandal. Mit der technologischen Revolution ist ein Preiszerfall bei den Kampagnenwerkzeugen einhergegangen, der es den Parteien schwierig macht, zum Datenstaubsaugen Nein zu sagen. In dem Sinne ist es wünschenswert, dass jetzt überhaupt mal darüber geredet wird, rechtzeitig vor dem Wahlkampf. Aus meiner Erfahrung sind Behörden und Politik viel zu langsam, die Informationen liegen ja seit Jahren auf dem Tisch.

Wenn die Behörden und die Politik untätig bleiben: Wer ist jetzt in der Verantwortung?



Eine Lösung wäre aus meiner Sicht eine verbindliche Deklaration von grossen Parteien, eine Art öffentliche Erklärung mit Spielregeln für Online-Kampagnen. À la: ‹Im Wissen darum, was alles möglich ist, verzichten wir auf diese Möglichkeiten und machen diesen Verzicht transparent.› Es gibt durchaus Leute in allen Fraktionen, denen bewusst ist, dass die nächste Wahl nicht alles ist und es längerfristige Konsequenzen zu bedenken gilt.

Aber selbst wenn die grossen Parteien sich darauf einigen, diese Möglichkeiten nicht zu nutzen: Das Beispiel der sogenannten Kampagne 19 hat doch gezeigt, dass man auch als Privatperson im Netz für gehörig Aufmerksamkeit sorgen kann.



Man sollte nicht mit Kanonen auf Spatzen schiesst. Der grösste Effekt dieser teilweise verdeckten Operationen von radikalen Trolls wird durch die Medien erzielt. Indem Journalisten darüber berichten, geben sie diesen Personen eine Bühne. Wenn über Provokationskampagnen nicht berichtet wird, dann erzielen sie auch keine Wirkung.

Sie geben also Entwarnung.



Ich gebe Entwarnung in dem Sinne, dass von keiner politischen Partei in der Schweiz bekannt ist, dass sie eine App eingesetzt hat im Stil von Cambridge Analytica. Ausserdem nehme ich die Bevölkerung hierzulande auch als sehr wachsam wahr. Normale Facebook-User sind keine Schafe und durchaus kritisch, was Inhalte und Quellen betrifft. Niemand will im Freundeskreis unbewusst Falschnachrichten weiter verbreiten. Und das Online-Publikum hat dazugelernt, es gab auch in der Schweiz einen kulturellen Wandel. Die politische Kultur, die Wachsamkeit und Erfahrung hat massiv zugenommen. Jeder kennt den Begriff Fake-News. Man weiss heute, wem man Daten gibt.