Gebaut wird in der Bauzone. Ist doch klar, das sagt ja schon der Name. Denkt man sich. Doch damit liegt man ganz schön falsch, wie Zahlen des Bundes zeigen. Der vermisst das Land nach Kräften, er führt Areal-Statistiken, Bauzonen-Statistiken und viele mehr. Unter anderem publiziert er auch ein Monitoring zum Bauen ausserhalb der Bauzonen. Und was dort drinsteht, hat es in sich. 38 Prozent der Schweizer Siedlungsfläche liegen ausserhalb der Bauzone, von den Gebäuden sind es 20 Prozent.

Hinter diesen Zahlen verbergen sich verschiedene Schweizer Eigenheiten. Da sind einmal die vielen Verkehrswege, die unser Land durchziehen, von Feldwegen für die Bauern über Zugschienen bis zu Autobahnen. Dieses dichte Netz wird auch zu den Siedlungsflächen gerechnet. Naturgemäss liegen die Verkehrswege meist ausserhalb der Bauzonen. Sie sind hauptsächlich dafür verantwortlich, dass das auch für 38 Prozent der Siedlungsfläche gilt.

Unterschiedliche Handhabung

Daneben stehen hierzulande auch zahllose Gebäude ausserhalb der Bauzone. 590'000 beträgt ihre Zahl, zwei Drittel davon sind unbewohnt; oft werden oder wurden sie landwirtschaftlich genutzt. Sie verteilen sich ungleich über das Land, mit Abstand die meisten gibt es im Kanton Bern, auch Graubünden, Wallis und St. Gallen gehören zu den Spitzenreitern. Das spiegelt alte Siedlungsstrukturen, Weiler, Streusiedlungen oder Maiensässe etwa.

Lukas Bühlmann ist der Direktor von Espace Suisse, dem Verband für Raumplanung, der sich für eine nachhaltige Raumentwicklung einsetzt. Er sagt, er finde es «erschreckend», dass ein Fünftel aller Gebäude in der Schweiz ausserhalb der Bauzone steht. Der hohe Anteil ist für ihn auch ein Ergebnis der vielen Ausnahmen, die sich im Raumplanungsgesetz finden. Die Folge: Trotz des Grundsatzes der strikten Trennung von Baugebiet und Nichtbaugebiet wächst die Siedlungsfläche ausserhalb der Bauzonen weiter. Die Gebäudeflächen etwa haben in den letzten 24 Jahren 21 Prozent zugenommen. Wichtigster Treiber: Landwirtschaftsgebäude. «Diese Entwicklung macht uns Sorgen», sagt Lukas Bühlmann.

Auch den Initianten der Zersiedelungsinitiative ist der Bauboom ausserhalb der Bauzonen ein Dorn im Auge. Ihr Hauptziel ist zwar, dass keine zusätzlichen Bauzonen mehr geschaffen werden. So wollen sie etwa, dass dort nur noch Gebäude für die bodenabhängige Landwirtschaft zugelassen werden. Pouletmasthallen oder Hors-sol-Gewächshäuser wären verboten. Das tönt zwar streng, doch die Jungen Grünen haben in ihren Initiativtext auch folgenden Satz mit einiger Sprengkraft geschrieben: «Das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen.»