(sku) In der Volksabstimmung vom 9. Februar hat das Schweizer Stimmvolk den Entscheid des Parlaments für die Erweiterung der Anti-Rassismus-Strafnorm klar angenommen. Nun setzt der Bundesrat das Verbot per 1. Juli in Kraft, wie er am Freitag mitgeteilt hat.

Die Umsetzung der beiden geänderten Artikel im Strafgesetzbuch und im Militärstrafgesetz erfordere weder auf kantonaler noch auf Bundesebene besondere Massnahmen, heisst es in der Mitteilung.