Erziehungsdirektoren empfehlen Verzicht auf schriftliche Prüfungen: Kommt man jetzt im Schlafwagen zur Matura?

Als Staatsanwältin jagte Steiner Menschenhändler

Silvia Steiner (CVP) ist seit 2015 Bildungsdirektorin des Kantons Zürich und Präsidentin der Schweizerischen Konferenz der Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren. Vor ihrer Wahl in den Regierungsrat jagte sie im Kanton Zürich während zehn Jahren als federführende Staatsanwältin Menschenhändler. Die 62-jährige Steiner, ausgestattet mit einem Doktorentitel in Kriminologie, war auch sportlich erfolgreich. In den 1980er-Jahren wurde sie mit dem Damenhandballclub Zürich Schweizer Vizemeisterin.