«Als ich mit meinen Angehörigen telefonierte, um ihnen zu sagen, dass es mir gut geht, kamen mir die Tränen.» Das sagt ein Mann, der am Donnerstagnachmittag mit dem Schrecken davonkam, als bei der Schwägalp kurz nach 16 Uhr eine Lawine niederging. Laut dem Mann, der anonym bleiben möchte, gab es Verletzte beim Vorfall – ob Menschen unter den Schneemassen vermisst werden, entzieht sich seiner Kenntnis.

Die Ausserrhoder Kantonspolizei bestätigte am frühen Abend dann, dass beim Lawinenniedergang drei Personen leicht verletzt worden sind. Zudem wurden Teile des Restaurantbereichs des Hotels Säntis sowie rund 15 Autos von den Schneemassen verschüttet.

Schnee herumwirbeln sehen

Der Augenzeuge und seine Frau waren am Donnerstag gegen 15 Uhr im Hotel Säntis auf der Schwägalp angekommen, wo sie zwei Nächte verbringen wollten. In der Folge begaben sie sich in den Restaurantbereich, um ein Bier zu trinken und Zeitung zu lesen, wie der Mann erklärt. Die beiden nahmen an einem Tisch am Fenster Platz. Plötzlich sah der Mann draussen Schnee herumwirbeln – er dachte zunächst an eine Dachlawine. «Dann gab es einen Riesenlärm, und im hinteren Bereich drangen die Schneemassen ins Restaurant ein», sagt der Mann.

Postauto wurde gegen Eingangsbereich gedrückt

Laut dem Augenzeugen befanden sich zum Zeitpunkt des Lawinenniedergangs nur wenige Gäste im Restaurantbereich des Hotels Säntis. Das Postauto allerdings, das vor dem Hotel stand, wurde laut dem Mann gegen den Eingangsbereich gedrückt, und auf dem Schwägalp-Parkplatz seien auf dem Dach liegende Autos zu sehen. Der Mann berichtet weiter, dass mindestens eine Person aus dem Schnee ausgebuddelt worden sei. Er habe eine verletzte Person mit einem eingebundenen Arm gesehen.

Strasse komplett verschüttet

Die Strasse vor dem Hotel sei komplett verschüttet worden, sagt der Augenzeuge weiter. Die Rede sei im Moment von einer Staublawine, die niedergegangen sei – ob dem tatsächlich so ist, weiss der Mann aber nicht.

Wie Anton Sonderegger von der Ausserrhoder Kantonspolizei erklärt, ging die Lawine auf einer Breite von rund 300 Metern nieder, die Schneemassen erreichen eine Höhe von bis zu fünf Metern. Sie erfasste den Bereich vom Personalhaus über den Hotelbereich und die Käserei bis hin zur Postauto-Haltestelle.

Die Verletzten würden medizinisch und psychologisch betreut, hiess es von Seiten der Polizei. Die Arbeiten konzentrieren sich vorerst auf die Suche und die allfällige Rettung möglicher vermisster Personen. Der Alpine Rettungsdienst nahm laut Polizeisprecher Anton Sonderegger mit Hunden die Suche nach möglichen Verschütteten auf. Die Strasse zur Schwägalp wurde ab der Passhöhe gesperrt.

Ein Grossaufgebot mit mehreren Dutzend Fahrzeugen von Polizei, Ambulanz und Feuerwehr wurde auf die Schwägalp beordert. Auch Schneeräumungsfahrzeuge waren vor Ort. Aufgrund des starken Schneefalls blieb offen, wie lange die Alpine Rettung die Suche nach allfälligen Verschütteten am Donnerstagabend würde aufrecht erhalten können – unter anderem die Gefahr weiterer Lawinen werde fortlaufend neu beurteilt.