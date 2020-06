Essenslieferanten Eat.ch und Takeaway.com schliessen sich in der Schweiz zusammen

(sih) «Damit kann die in der Schweiz gegründete und stark verankerte Marke ihre Position als Marktführer weiter ausbauen und stärken», lässt sich Dominic Millioud, CEO von Eat.ch, in einer Mitteilung vom Dienstag zitieren. Das Angebot erweitert sich auch geografisch: Eat.ch wird nun auch das Tessin abdecken, wo Takeaway.com bereits tätigt war. Damit sei Eat.ch der einzige Essenslieferant, der in der ganzen Schweiz liefere.



Die Marke Takeaway.com werde allerdings nicht vollständig verschwinden: Eat.ch wird die visuelle Identität von Takeaway.com mit dem Haus-Logo und der orangen Farbe übernehmen, um internationale Konsistenz zu gewährleisten und die Marke weiter zu stärken, heisst es in der Mitteilung. Takeaway.com-Nutzer werden automatisch auf die Eat.ch-Webseite weitergeleitet, während die Eat.ch-App ein automatisches Update verlangt.