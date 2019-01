Als Journalist weiss er natürlich, dass sich der erste Arbeitstag des neuen und noch nachrichtenarmen Jahres wunderbar dafür eignet. Die politische Schweiz erwacht gerade erst aus ihrem Festtagsschlaf, die Aufmerksamkeit ist Köppel deshalb gewiss. Der Blattmacher in ihm kennt den Wert eines Anreissers, der viel verspricht, aber ebenso viel offenlässt.

Wie gebe ich eine Kandidatur maximal publikumswirksam bekannt? Roger Köppel könnte soeben das Drehbuch dafür geliefert haben: Der Zürcher SVP-Nationalrat und «Weltwoche»-Verleger will im Herbst 2019 in den Ständerat. Und damit er dahin kommt, lässt Köppel schon die Ankündigung seines Plans einer eigenen Dramaturgie folgen.

Am Donnerstagmorgen dann steht Roger Köppel hinter einem Rednerpult im Zürcher Hotel «Schweizerhof», der kleine Saal ist voll besetzt, sogar deutsche Medien haben ihre Korrespondenten geschickt. Er wolle gar nicht lange um den heissen Brei herumreden, erklärt der 53-Jährige pflichtschuldig: «Ich stelle mich der Zürcher SVP als Ständeratskandidat zur Verfügung.»

Also übertitelt Köppel die Einladung für seine Medienkonferenz: «EU-Geheimplan gegen die Schweiz und die Konsequenzen für meine politische Tätigkeit». Ein solider Köder. Und damit der Spannungsbogen nicht in sich zusammenbricht, lässt er die Einladung erst 24 Stunden vor dem Termin verschicken.

Bei seiner anschliessenden Begründung zeigt Köppel einmal mehr, dass er ein Politiker des grossen Ereignisses ist – getreu dem Titel seiner Einladung konzentriert er seine Kräfte auf ein Thema: auf die Europapolitik.

In einem Rundumschlag wettert Köppel gegen die «strategische Unaufrichtigkeit» in Bundesbern, wo massgebende Kräfte versuchten, die Schweiz mehr und mehr in die EU einzubinden.