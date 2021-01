Experte über IT-Probleme im Kampf gegen Corona: «Es rächt sich, dass wir in der Steinzeit stehen geblieben sind»

Der Schweizer Impfstart wurde begleitet von IT-Problemen. Professor Alfred Angerer hat an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) das Digital Health Lab gegründet und forscht in diesem Bereich. Zudem ist er Dozent an der ZHAW School of Management and Law und leitet den Fachbereich «Management im Gesundheitswesen» des Winterthurer Instituts für Gesundheitsökonomie. Im Interview sagt er, was schiefgelaufen ist.