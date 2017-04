Steck war allein unterwegs, als er zwischen Camp I und Camp II am Fusse des Everest 1000 Meter in die Tiefe stürzte, wie Mingma Sherpa von "Seven Summits Trecks" in der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu der Nachrichtenagentur sda am Telefon sagte. Die Firma hatte Stecks letzte Expedition in den Himalaya mitorganisiert.

Steck sei gegen 10 Uhr verunglückt. Er und sein Team seien sehr traurig über den Verlust eines "ausgezeichneten Bergsteigers und sehr netten Menschen", sagte Mingma Sherpa.

Umstände unklar

Über den Unfall berichtete zuerst die nepalesische Zeitung "The Himalayan Times". Demnach fand ein Team aus sechs Rettern den Verunglückten. Ein Helikopter barg die Leiche. Bergsteiger hätten Steck am frühen Morgen gegen 4.30 Uhr beim Aufstieg zum Mount Nuptse (7861 über Meer) beim Everst gesehen.

Stecks Sprecher Andreas Bantel bestätigte den Tod des Bergsteigers. Dessen Familie sei unendlich traurig, hiess es in einer Erklärung. Die genauen Umstände des Unfalls seien unbekannt. Sobald gesicherte Erkenntnisse vorlägen, würden diese mitgeteilt. Die Familie bat darum, auf Spekulationen zu verzichten.

Die Schweizer Botschaft in Kathmandu wurde am Sonntag durch die nepalesischen Behörden vom Tode Stecks ebenfalls in Kenntnis gesetzt, wie EDA-Sprecher Tilman Renz auf Anfrage sagte.

Steck befand sich seit Anfang April am Mount Everest. Er wollte zunächst den 8848 Meter über Meer liegenden Gipfel besteigen und von dort so rasch wie möglich zum daneben gelegenen Lhotse (8511 Meter über Meer) weiter gehen. Die Tour wollte er ohne Sauerstoffflasche absolvieren.

2013 bezwang Ueli Steck die Annapurna auf der Südseite: