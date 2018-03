«Geili Chatze, wenn si ke Hirni hei, müesse si haut Bübi zeige.» So kommentierte Kurt Schläfli einen Beitrag der Juso Schweiz aus dem November 2016. Das Foto zeigt fünf Frauen, die ihre BHs verbrennen und so für den Frauenmarsch in Zürich werben.

Jolanda Spiess-Hegglin vom Verein Netzcourage und die Juso-Präsidentin Tamara Funiciello haben den ehemaligen Kantonsrat aus Luterbach und noch zirka 40 weitere Personen, die den Beitrag kommentiert hatten, angezeigt. «Das gehört nicht in unsere Kultur, dass man Frauen bis zum Geht nicht mehr beschimpfen kann», so Spiess-Hegglin gegenüber TeleM1.