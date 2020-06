«Fahrlässige Tötung»: SVP und FDP kritisieren Gross-Demos und fordern Klarheit

(dpo) Am Wochenende fanden zahlreiche Protestkundgebungen und -aktionen statt, die im Zeichen von Black Lives Matter oder dem Frauenstreik standen. Dabei nahmen alleine bei der Kundgebung gegen Rassismus in Zürich schätzungsweise 10'000 Personen teil, ohne dass die Polizei einschritt. Dies stösst der FDP und der SVP sauer auf, denn offiziell sind Veranstaltungen mit mehr als 300 Personen weiterhin verboten.

Die Veranstalter der Kundgebungen hätten sich in hohem Masse unsolidarisch verhalten und gegen die BAG-Vorschriften verstossen, schreibt die FDP in einem Communiqué am Dienstag. Bundesrat Alain Berset müsse diesbezüglich dringend Klarheit schaffen: «Gelten die Corona-Regeln nur noch für wenige statt für alle?» Darum habe die FDP je eine gleichlautende Interpellation in den beiden Räten eingereicht.