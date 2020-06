Islamischer Zentralrat zieht über seinen Aussteiger her – Extremismusexperte erkennt ein Muster

Früher trug er einen Islamisten-Bart, heute hat er rot lackierte Fingernägel: K. C., 35, aus der Nordwestschweiz wuchs anthroposophisch auf – also nach der Lehre des Esoterikers Rudolf Steiner - und entdeckte in der Pubertät eine weibliche Seite in sich. Er versuchte aber, diesen Teil seiner Identität mit aller Kraft zu verdrängen.

Eine Verdrängungsstrategie fand er im Islamismus. Die radikale Szene sah er als Weg zu einem Abenteuer und zugleich zu einem sündenfreien Leben. Er liess sich einen fusseligen Bart wachsen und versuchte seine «Sünde», seine weibliche Seite, damit zu verstecken. Ein Jahrzehnt lang belügte er sich selber und provozierte mit islamistischen Aussagen. Beim Islamischen Zentralrat Schweiz (IZRS) amtete er in der Gründungsphase als «Minister für Infostände».

Diese Woche steht er wegen des Vorwurfs der Terrorpropaganda vor dem Bundesstrafgericht. Heute distanziert er sich von seiner Vergangenheit und zeigt sein neues Gesicht auch mit Bild in der Zeitung. Das ist die kurze Version der Geschichte.

Das Comingout löst Reaktionen aus. Der IZRS schreibt auf Facebook: «Vom Vollbart zu rot lackierten Fingernägeln… Cool oder Uncool?» Stand Donnerstagmittag meinen 60 User «Allah bewahre!». Doch erstaunlich viele IZRS-Anhänger reagieren positiv: 20 User wählten «cool» als Antwort.

Das entspricht nicht der offiziellen Lesart des Islamistenvereins. Dieser versah den Beitrag mit einem Koranzitat: