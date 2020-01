Fall Anna: Grossmutter und Vater werden verurteilt – das sind ihre Reaktionen

Am Donnerstag mussten sich Martina und Beni Hess wegen mehrfacher Entführung ihrer Enkelin bzw. Tochter Anna vor dem Bezirksgericht Baden verantworten. Der Vater wurde zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 22 Monaten, die Grossmutter von 16 Monaten verurteilt. Zudem müssen beide eine Busse und Schadenersatz an Annas Mutter zahlen.

Hintergrund des Prozesses ist ein Konflikt zwischen der Mutter und dem Vater, die sich nicht auf den Wohnort von Anna einigen konnten. Beni Hess zog im Jahr 2014 mit Anna, die bis anhin bei der Mutter in Mexiko lebte, dauerhaft in die Schweiz.

Das Bundesgericht ordnete die Rückführung nach Mittelamerika an, woraufhin Martina Hess mit Anna nach Frankreich flüchtete. Die Polizei brachte sie schliesslich an den Flughafen, das Mädchen musste zurückreisen. 2018 holte Beni Hess seine Tochter definitiv in die Schweiz zurück, nun gab ihm das Bundesgericht recht.

Nach dem Urteil des Bezirksgerichts Baden äussert sich Grossmutter Martina Hess gegenüber dem Regionalsender TeleM1 folgendermassen: «Ich finde das Urteil überhaupt nicht der Situation angemessen, weil sie dem Kind und dem Kindswillen überhaupt nicht gerecht wird.»

Auch Vater Beni Hess ist konsterniert. Er verstehe die Gesetzgebung, sagt aber: «Ich finde es schade.»

Die ausführlichen Reaktionen der beiden Verurteilten sehen Sie im Video oben. (gia)