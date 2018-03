Von glühenden Zangen oder medizinischen Versuchen ist die Rede, sollten sie Thomas N. in die Finger kriegen. Ähnliche Stimmen waren vor dem Gerichtsgebäude in Schafisheim zu vernehmen. So schrie ein Fanatiker in sein Megafon: «Thomas N. sollte öffentlich gesteinigt werden.» Auch der Gemeindeammann von Rupperswil sprach von einer finalen Lösung: «Schalter um, fertig, Schluss!»

Die Todesstrafe. In der Schweiz ist sie eine Praxis aus längst vergangenen Zeiten, kehrt aber bei Mord-Prozessen immer wieder in die öffentliche Debatte zurück. Einer, der weiss, warum die Forderung aufflammt, ist der emeritierte deutsche Rechtsprofessor Franz Streng. Er ist Experte für Strafrecht und Kriminologie und hat über 20 Jahre lang Befragungen zur Todesstrafe durchgeführt. Streng erkennt in der Bevölkerung einen steigenden Wunsch nach härteren Strafen, obwohl die Zahl der Gewaltverbrechen seit Jahren abnimmt.

Katastrophen in Echtzeit

Einen Grund sieht er in der technischen Entwicklung: «Heute erreichen uns Katastrophen aus aller Welt in Echtzeit», sagt er. Zudem würde in den Medien viel und oft mit drastischen Bildern über schwere Verbrechen berichtet. Auch in TV-Serien oder Filmen spiele die Kriminalität inzwischen eine übergrosse Rolle. «So etwas löst in vielen Zuschauern Mitleid mit den Opfern aus – und daran anknüpfend oft Wut und Vergeltungswünsche gegen die Täter.»